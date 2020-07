Cierran por hoy el SAPU Nororiente debido a caso de funcionario con covid-19

Brescia (Italy), 19/03/2020.- Healthcare personnel wearing protective suits and mask at work in the intensive care unit of the Brescia's Hospital, Italy, 19 March 2020. Italy has reported at least 35,713 confirmed cases of the COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus and 2,978 deaths so far. The Mediterranean country remains in total lockdown as the pandemic disease spreads through Europe. (Italia) EFE/EPA/FILIPPO VENEZIA

El Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Nororiente no abrirá sus puertas durante esta mañana debido al caso sospechoso de covid-19, correspondiente a un funcionario, detectado en las últimas horas de anoche.

De acuerdo a un informe remitido por la Dirección Comunal de Salud de Los Angeles, se están haciendo las coordinaciones con la Dirección de Medio Ambiente de la corporación edilicia local para efectuar la sanitización del establecimiento.

También se comunicó que se avisará de manera oportuna sobre la reapertura de la atención al público de este recinto y se pidió que los usuarios busquen otras alternativas para la atención de urgencia.