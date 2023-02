Dirigentes exponen su preocupación y piden que se refuerce la seguridad en medio de incendios

El sector de Paraguay en Los Ángeles ha sido uno de los más afectados por el fuego, con focos que los mismos vecinos tratan de contener, pero que vuelven a encenderse.

En medio del combate al fuego que ya cumple una semana en la provincia de Biobío, dirigentes de sectores rurales de Los Ángeles expusieron su preocupación en materia de resguardo y seguridad de sus vecinos.

En este contexto, expusieron que era necesaria más presencia de las fuerzas policiales y autoridades locales para abordar las demandas en este ámbito. La respuesta ante estas inquietudes se dio a través de la delegada presidencial provincial.

ACUSAN AUSENCIA DEL GOBIERNO

Un dirigente vecinal rural de Los Ángeles, que se ha visto afectado por los incendios forestales, lamentó no contar con la presencia de la delegada presidencial provincial en su sector, indicando que intentó contactarla debido a que en la zona se han producido hechos delictuales como robos a viviendas, mientras se trata de controlar el fuego derivado de los incendios forestales. Por esta razón, las familias del lugar han llamado a reforzar la presencia de fuerzas de ley y orden para evitar estos hechos en el futuro.

William Mellado Vergara, presidente del Comité de Pavimentación de la Ruta Q 105 Pedregal, que comprende los sectores de Santa Clara, Tres Esquinas, Caliboro, Los Molinos, Pitra-Maitén, Alcapán y Paraguay, dijo que existe “un malestar entre los dirigentes de estos sectores, principalmente por la delegada presidencial, Paulina Purrán. El día sábado (4 de febrero) le dejé un mensaje de WhatsApp, donde le pedíamos si podíamos contar con la presencia de los militares del regimiento de Los Ángeles. Luego, entre dos o tres horas, ella me contestó que estaban enfocados en otros temas. Luego la llamé a las once de la noche, porque mientras la gente combatía los incendios, los delincuentes trataron de entrar a casas y robar camionetas en el sector Las Pitras”, advirtió el dirigente vecinal.

Mellado indicó que “el día domingo (5 de febrero) le envié otro mensaje de WhatsApp donde le dije que estaba preocupado por la situación, y más aún porque no recibía respuesta, que aún no recibo. Yo le quiero decir a la delegada, con mucho respeto, que estamos preocupados, porque ha asistido a una reunión en el sector Paraguay, cuando este incendio comenzó en el sector Los Molinos, dejando gente sin absolutamente nada”, criticó.

El dirigente de la comunidad ubicada en uno de los sectores rurales de Los Ángeles, lamentó que “hasta ahora, yo no tengo respuesta de parte de ella. En el sector Los Molinos está trabajando, pero requieren agua y combustible. Se han recibido donaciones, pero como dirigentes nos preocupa el que no se nos tome en cuenta y se nos abandone por parte de la autoridad”.

Sobre otras ayudas que podrían recibir los afectados de este sector, así como de otros dentro del plano rural de Los Ángeles y la provincia, debido a las pérdidas materiales generadas producto de los focos de incendios, el presidente del Comité de Pavimentación manifestó estar “contento, porque eso es lo que se necesita. Nuestro malestar se da porque lo único que pedíamos era que la autoridad nos protegiera con un resguardo de militares o Carabineros. Se nos ha informado que alguien en motocicleta se está movilizando y haciendo fuego. No lo han podido detener, pero necesitamos que lo hagan”, expuso William Mellado en conversación con diario La Tribuna.

CENTRO PARA DONACIONES

El dirigente llamó a que se “unifique el trabajo de Gobierno, que Dios nos ayude y se terminen los incendios”.

Contó además que “también en el sector de Los Molinos, donde se encuentra tanto la Escuela Los Molinos como la sede social Los Molinos, su presidenta, la señorita Cecilia Cabezas Aguilera, ha creado un punto de acopio. Se trata de alimentos no perecibles, ropa, implementos de aseo y todo lo que se requiere en estas situaciones de emergencia y catástrofe”.

Dicho punto, según informó el mismo encargado, “funciona todos los días desde las 14:30 hasta las 22:00 horas, para que la gente pueda dejar sus donaciones”.

MÁS REFUERZO EN SECTOR PARAGUAY

En el mismo tema, un dirigente vecinal del sector Paraguay de Los Ángeles pidió que el Gobierno refuerce el despliegue de personal policial y se potencie el combate y medidas preventivas contra los siniestros que afectan al lugar desde la semana pasada, debido a las pérdidas materiales sufridas por las familias y la vigencia de focos de incendio en la zona.

Se trata del presidente de la junta de vecinos Paraguay, Sergio Uribe, quien contó a diario La Tribuna que “el problema del incendio forestal que tenemos en nuestro sector ha afectado sobre todo a la zona oriente y al sector Alcapán, pero sobre todo al sector Paraguay. Con el esfuerzo de los vecinos hemos tratado de aplacar el fuego, pero después se enciende en otro lado”.

Sostuvo que “está incontrolable y este es el caso desde el viernes alrededor de las 13:00 horas. Al miércoles 8 de febrero todavía estamos tratando de aplacar el fuego. Nuestra sede se nombró centro de acopio para las ayudas que están llegando desde las instituciones y vecinos que están aportando con ayuda para ayudar a quienes están combatiendo el fuego”.

MÁS PERSONAL DE SEGURIDAD

Uribe se refirió también a las medidas de seguridad que se han tomado en la zona. “Ayer llegó un camión con maquinaria para hacer cortafuegos facilitado por los militares, así como un bus entregado por militares en caso de que hubiera que evacuar a personas. Como comunidad nosotros hemos estado pidiendo refuerzo policial en las noches, porque se ha visto a personas sospechosas que posiblemente estarían prendiendo fuego. Lo complicado es que combaten el fuego en una parte y al rato aparece un foco en otro lado”, lamentó.

El dirigente agregó que “se sorprendió a personas tratando de entrar en una casa, de alguien que por salir a ayudar o escapar del fuego dejan sus casas solas y la gente se aprovecha de eso y trata de robar”.

Debido a lo anterior, el representante de los vecinos del sector Paraguay pidió “más apoyo policial en la noche, que hagan controles con el fin de saber quiénes entran y salen”. Respecto al diálogo con las autoridades para lograr que se destine contingente de seguridad pública a la zona, Sergio Uribe indicó que “recién ayer (7 de febrero) llegaron refuerzos militares y más carros bomba, porque el que estaba apostado ahí era del sector de Saltos del Laja”.

Sostuvo que “el sector de Paraguay, Alcapán, Las Pitras y Los Molinos ha estado siendo afectado por el incendio y todo eso no es controlado aún, por eso queremos que la gente conozca esta realidad”, detalló, entregando a su vez un resumen de los efectos del fuego en el sector, tanto para los vecinos como para algunas de sus mismas fuentes de trabajo.

REFORZAR APOYO AÉREO PARA COMBATIR EL FUEGO

“En el sector que vivo, el sector Paraguay, no ha sufrido afectación de casas habitación hasta el momento. Aún no se conoce cuánta superficie ha sido dañada por el fuego”, reconoció el presidente de la junta de vecinos.

Al mismo tiempo, explicó que “toda la gente ha estado tratando de combatir el fuego, por lo que aún no se dimensiona la magnitud del evento, pero es harto. Necesitamos más apoyo, sobre todo aéreo. Eso es lo que más pedimos desde un principio, porque era lo más factible para combatir el fuego”.

Uribe reiteró que “los vecinos han hecho todo el esfuerzo que han podido para tratar de aplacar el fuego, pero en algunas partes ha sido tan intenso que las líneas que hacen son pocas. Lo que más necesitamos es apoyo aéreo”.

Delegada presidencial provincial: “Nos encontramos todos desplegados”

Ante la preocupación y molestia de los dirigentes vecinales, y como una respuesta en general a las inquietudes surgidas en diversos sectores rurales, la delegada presidencial provincial, Paulina Purrán, se refirió ayer al tema tras ser consultada por diario La Tribuna.

“Se entenderá la contingencia. Nuestros equipos, nuestro gobierno y tanto también como los equipos de los diferentes servicios, nos encontramos todos desplegados. Hemos ido contestando las solicitudes que nos solicitan por sectores, a medida también de la contingencia”, partió diciendo.

La autoridad subrayó que “es evidente y entendible que las personas crean que no estamos haciendo nada o que no llegamos, pero los recursos se están destinando y estamos todos desplegados a nivel provincial y regional. Entonces, me parece un poquito irresponsable también (las quejas), porque estamos todos desplegados, estamos haciendo una distribución responsable de los recursos. Sin embargo, voy a aceptar el llamado de don William (Mellado), si gusta que se comunique personalmente conmigo, y vamos a hacer evaluación del lugar para poder ver de qué forma lo apoyamos. Para eso estamos, y la disposición de poder colaborar en esta emergencia y hacer un trabajo en conjunto, no solo con los servicios, sino también con la comunidad”. Finalmente, Paulina Purrán recalcó que “esta emergencia la debemos sacar todos en conjunto, así es que espero la llamada de don William y por supuesto ponerme a su disposición con los equipos que puedan ir al sector y hacer la evaluación para poder ver destinación de recursos ahí”.