En la sexta jornada de incendios forestales en la región del Biobío, el fuego ha consumido más de 100 mil hectáreas alrededor de la provincia del Biobío.

Nacimiento, Mulchén, Los Ángeles y Yumbel, entre otras comunas, han obtenido apoyo de otras regiones e incluso internacional, con la llegada de apoyo aéreo como el avión estadounidense Ten Tanker, para combatir los diversos siniestros.

En este triste contexto, diario La Tribuna ha llegado hasta distintos lugares, recabando testimonios y vivencias de la emergencia que se sigue desarrollando.

LO QUE SE VIVE EN VILLA COREO

Ronaldo Córdova vive en el sector de Villa Coreo, uno de los focos de incendios que afectó a la comuna de Los Ángeles el día lunes, en la ruta que conecta Santa Bárbara y la capital provincial de Biobío.

Grandes nubes de humo cubrían el sector, mientras Ronaldo y su familia experimentaron el sentimiento de incertidumbre cuando las llamas y la poca visibilidad se acercaron a sus casas.

“Vivo en el kilómetro 12,5 camino a Santa Bárbara, en el sector Coreo. El escenario que estamos viviendo no es diferente a lo que experimentamos hace tres o cuatro años, siempre en estas fechas se están dando incendios de origen forestal”.

Córdova cuenta además que el rápido avance de las llamas, se debe a “las múltiples plantaciones de árboles en el sector. Acá en Coreo, en el sector raíces y en Cuñibal, por lo general las plantaciones de monocultivo son de pinos o eucaliptus. Este año no fue distinto, pero lo que ha sido distintivo es que no han cesado, mucho humo y ya van tres o cuatro días”.

Agregó que han tomado algunas medidas preventivas por las llamas y la cercanía de los focos. Cuentan con una bomba de agua, que han utilizado para mojar el terreno y las estructuras que se pueden ver afectadas.

“En la noche, por lo general, el fuego se controla y los focos son mínimos, pero cuando ya amanece o avanza la tarde, el fuego se comienza a reactivar. Afecta a las personas, sobre todo aquellas que tienen mayor edad. El personal de Bomberos siempre ha estado presente, para cuidar a la gente, sus casas y sus viviendas. Gracias a la comunicación entre los vecinos por grupos de WhatsApp, el último llamado que se hizo fue por un presunto incendio en pastizales que rodean las cercanías de la Villa Coreo. En este caso, acude la maquinaria de bomberos al lugar”.

Ronaldo destaca además su preocupación frente al desconocimiento frente a la llegada al lugar de los incendios. El llamado se hizo claro y oportuno, pero al llegar personal de Bomberos, no existía claridad de la ubicación y caminos exactos para llegar a los focos y dar fin a los siniestros incendiarios. Fuera de aquello, admite que no hubo mayores complicaciones al respecto.

COMPLEJO FIN DE SEMANA EN YUMBEL ESTACIÓN

María Cáceres pertenece al sector de La Chicharra 2. Las llamas y el humo la obligaron a evacuar a Yumbel Estación, donde compartió su testimonio y afectación frente al incendio forestal que sigue activo en la comuna santuario.

“Lamentablemente, el fuego empezó el viernes, los primeros días tuvimos muy poco apoyo, se le quemó una casa completamente a mi primo. De mi comunidad no tengo nada que decir, llevamos dos noches”.

Donde vive hay ocho casas que en este minuto, estaban siendo rodeadas por las llamas, donde fue evacuada y hasta aquel entonces, no sabía si su vivienda había sido consumida por las llamas. “Estoy preocupada porque mi hija se quedó allá y creo que esto es terrible, espero que Dios bendiga a todas las personas que han sido completamente afectadas, extraño a mis animales que se quedaron en mi casa. Mi nieta no quería abandonar la casa, pero salió de todos modos. Ahora estamos juntas”.

En sus palabras, advierte que “vivimos muy cerca de las forestales, empresas grandes y conocidas que no realizan cortafuegos de manera correcta. Somos varios los que pensamos lo mismo, hay que exigirles que nos den estanques en caso de incendio, que los cortafuegos tengan mantención, eso hace falta. Lamento la situación de mis vecinos y de todos en el país quienes están bajo los incendios”.

Cáceres, para su suerte, tiene más familia en el sector, por tanto, luego de la evacuación contaba con un lugar donde pasar la noche. Sin embargo, para quienes no tenían esta posibilidad, centros de acopio en Yumbel se habilitaron para recibirlos.

“Para mí, el llamado más importante, es que podamos reunirnos todos como junta de vecinos, para poder así estar y hablar de lo que se necesita. Mediagua para poder vivir, aunque sea pequeña, pero poder estar en nuestro sector. Acá está mi niñez, mis hijos y mis nietos. Pido a las autoridades que se reúnan y nos ayuden con estanques para agua, que las forestales se hagan presentes, que sepan unirse. Es un sector muy bonito, yo soy chicharrina”.

Ema Figueroa también pertenece al sector, y cuando La Tribuna llegó al lugar para apoyar en la cobertura, su familia se encontraba encerrada hace tres días. “Están evitando que la casa se queme, porque es mi familia. Pero lamentablemente avisamos temprano, esto se está saliendo de las manos. No llegó nadie, no había aviones, no había nada. La misma gente comenzó a ayudar con palas, no tiene más en sus manos”.

“Cuando esto se escapó, aparecen todos. Todo esto se hubiera evitado si llegaran temprano. Ahora tenemos familias que están cuidando sus casas y ya no pueden salir porque están rodeados por el fuego. Necesitamos que llegue gente. ¿Qué pasa con aquellos que quedaron ahí? No había nadie que los ayudara. Bomberos ha hecho todo lo que ha podido, han dejado a sus familias por estar acá. Ayer tratamos de salvar muchas casas y eso no sirvió de nada, porque el fuego ya arrasó con ellas”, finalizó.

La Tribuna asistió al lugar al día siguiente para conocer el estado del sector y de los evacuados. El humo se redujo en La Chicharra, pero sólo bastaron minutos para que tres nuevos sectores fueran evacuados: San Cristóbal, Cerro Parra y La Palma.