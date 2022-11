Una de las mujeres afectadas ingresó con una herida abierta, representando una de las negligencias denunciadas.

Un grupo de mujeres pacientes de la Unidad de Patología Mamaria del Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles” enviaron una carta de reclamo al director del recinto de salud, pidiendo la reincorporación a sus funciones de la doctora Maricel Muñoz, especialista en mamas.

La doctora, que fue pionera en implementar un programa gratuito de reconstrucción de areola en el establecimiento hospitalario, habría sufrido acoso y hostigamiento laboral durante dos años por parte de su jefatura. Esta situación dio pie a un sumario administrativo en marzo de este año, proceso que aún no culmina.

TESTIMONIOS

Una de las mujeres que entregó su testimonio, Viviana Zambrano, en representación de un grupo de siete denunciantes, indicó que a pesar de los esfuerzos por ser escuchadas, solo hay un médico a cargo de las atenciones en dicha unidad, quien está en un proceso judicial debido a las acusaciones por acoso y agobio laboral en contra de la cirujana.

Elena Zambrano, otra ex paciente, contó con mucho dolor su experiencia luego de que la doctora fuera apartada de sus funciones: “Conocí a la doctora por la nota que hizo el diario sobre el programa ‘Una areola para ti’. Tengo 18 cirugías y el 80% menos de mis mamas, y cuando acudí a la unidad pensé que me rechazarían porque no tenía cáncer, pero la doctora me dio una esperanza, para mí era ver un sueño hecho realidad, tener la posibilidad de volver a ver mi cuerpo completo”, relató.

En el testimonio de Elena aseguró que “a pesar de lo bueno del programa, a la doctora no la dejaron ejecutarlo, le quitaron el pabellón y los instrumentos para desarrollarlo, solo por el acoso que ella estaba viviendo y que iba a ser tan beneficioso para muchas mujeres, incluso algunas con cáncer”.

“Meses más tarde, fui al hospital a control porque tenía mucho dolor y en esa oportunidad me vio el doctor denunciado. Me indicó una mamografía que obviamente no me realicé porque tenía mucho dolor y me dijo que lo que tenía era normal para mi enfermedad a las mamas, así que me dio de alta, siendo que los controles para este padecimiento deben ser periódicos cada seis meses, ya que no tiene cura, y me mandó a hablar con cirugía si me pasaba algo”, complementó Elena.

Por último, comentó que fue reingresada a la unidad, sin embargo, mantiene en su poder las órdenes de exámenes de rutina sin ejecutar ya que, según expresó, “no quiero que ese doctor revise mis exámenes, quiero que vuelva el programa que es fantástico, al menos, a mí me devolvió la vida, el amor propio, la sensibilidad”.

Otra de las afectadas Yanira Fuentes, administradora pública, quien acusa negligencia médica y también pide que la doctora retorne a sus funciones para recibir atención médica, ya que por su experiencia con el médico acusado, no volverá a tratar con él.

De acuerdo a su relato, “me dieron de alta con una herida abierta en una mama, tengo un historial genético propenso al cáncer, pero los doctores que están ahí (en la unidad) son pésimos. Nunca olvidaré la cara de asco con la que me miró el doctor acusado cuando vio mis mamas, y si no fuera por la doctora Muñoz yo estaría muerta”, expuso Yanira.

MÉDICO

Por su parte, la médico Maricel Muñoz, que asegura ser víctima de acoso, también entregó su testimonio a diario La Tribuna, explicando que cuando ingresó a la unidad de patología con vasta experiencia en cirugía mamaria comenzó a sentir un vacío en sus labores por parte del médico acusado.

Tras una licencia por maternidad, afirmó que empezó a sentir un desplazamiento por parte del nuevo jefe de dicha unidad, lo que se reflejó en que “me cancelaron las cirugías, me excluyeron de reuniones”.

“Aguanté durante dos años viendo en estadísticas cómo me discriminaban, hablé con el jefe del servicio de ese entonces y él me dijo que no le importaban las relaciones personales, solo que la unidad funcione”, aseguró.

Luego, la situación empeoró cuando la profesional quiso implementar el programa “Una areola para ti” que consistía en tatuar esta parte de la mama en mujeres que la habían perdido por alguna patología.

Sin embargo, el jefe no autorizó la ejecución del proyecto argumentando que la doctora no era experta en la materia y “se me quitó el acceso a pacientes que no tienen los medios de acceder a este programa gratuito de reparación por un capricho”, comentó.

Todos los altos cargos fueron informados de lo ocurrido, no obstante, de acuerdo al testimonio de la doctora Muñoz, “nadie hizo nada”.

“A mí me mueven las pacientes, su bienestar, entregar una buena atención, pero de un tiempo hasta ahora no aguanté más, no entiendo tanta mala intención, tanto machismo, es impresionante”, expresó con tristeza Maricel.

Tanto las pacientes como la médico afectada abogaron para que vuelva a funcionar el programa y así dar más acceso a mujeres con patologías en las mamas y gestionar con transparencia las funciones de la Unidad, ya que, según indicaron las denunciantes, habrían muchas irregularidades.

RESPUESTA DEL HOSPITAL

El Hospital de Los Ángeles a través de una carta contestó a las mujeres que “se reenvió el documento, con la finalidad de recabar los antecedentes, al Jefe (s) Centro de Costo Indiferenciado Cirugía, Dr. Felipe Solís, quien ha señalado que una vez que la Dra. Muñoz se reincorpore al Hospital, se conversará y definirá su situación.”

Asimismo, al ser consultados sobre la respuesta emitida a las denunciantes, el recinto asistencial angelino respondió que: “el caso que nos mencionas fue judicializado, por lo cual no es posible referirse al tema.”