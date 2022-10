Vecinos de camino Entel protestaron por Planta de Revisión Técnica

En el ingreso norte a la ciudad de Los Ángeles se manifestaron los vecinos del sector camino a Entel, donde encendieron neumáticos, manifestándose por los inconvenientes para poder acceder al sector debido a la congestión vehicular generada por una planta de revisión técnica de vehículos, que genera largas filas que ralentizan el tránsito para los habitantes de la zona.

Los vecinos apagaron posteriormente los neumáticos que prendieron para manifestar su molestia. Sin embargo, según dijeron quienes vieron la protesta, no se interrumpió el tráfico en la ruta de la salida norte de Los Ángeles, cerca a Promasa.

La manifestación es la segunda que organizan los vecinos por el atochamiento generado por la planta de revisión técnica. Una de las vecinas de camino Entel, Francisca Gutiérrez, explicó que la manifestación “se hizo por la Planta de Revisión Técnica, hemos puesto señales para que la gente no se estacione, pero se estacionan obstaculizando el tránsito. Esto puede hacer que ocurra un accidente, porque uno tiene que salir a la ruta para ver si viene algún vehículo, pudiendo provocar un accidente”.

“Instalaron unos espejos, pero los autos se ven lejos y en realidad no están tan lejos, entonces puede haber accidentes. Si no tenemos solución de aquí al viernes, el lunes nos manifestaremos de nuevo en este mismo lugar”, anunció Gutiérrez. En el lugar se mostraron también imágenes de distintos accidentes ocurridos en el lugar.

Uno de los vecinos reiteró que “la manifestación se da porque no se respeta la señaletica de no estacionar. Carabineros nos dijo que pueden sacar partes todo el día pero que la gente no respeta. Si no hay solución, por lo menos queremos que instalen un lomo de toro o un semáforo para no llegar con desgracias”. “Ni siquiera los furgones escolares quieren venir a buscar a nuestros niños por el temor de que los choquen. Por eso si no hay solución los vecinos están dispuestos a hacer una nueva movilización”, anunció el vecino afectado por el problema en la ruta.