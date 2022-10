Evolución y cambio:  Relatos de inclusión y el proyecto de Ley TEA

De acuerdo con la información previa entregada por el Senado acerca del proyecto de ley TEA, “la norma busca establecer, promover y garantizar la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista, u otra condición que afecte el neurodesarrollo”.

En la mayoría de los casos, la mejor forma de conocer acerca de una temática es conversar con las personas. Correcto es este razonamiento si hablamos del concepto inclusión, que con el pasar de los años, ha sufrido innumerables modificaciones hasta definirlo de la manera correcta.

Tiempo atrás, el concepto más utilizado para hablar de grupos de exclusión era “integración”, terminología que algunos años después sería cuestionada, debido a su carácter segregante. De acuerdo al Mineduc, la inclusión está basada en las barreras del entorno que impiden el normal funcionamiento de las capacidades de la persona, mientras que la integración es referente al diagnóstico, las dificultades o el déficit en sí.

Rossicela Riquelme Muñoz, socia y presidenta de la Agrupación TEAcompaño de Cabrero formada a inicios del presente año y que está dirigida como una forma de apoyo a padres y familiares de personas con TEA, define la inclusión como “generar oportunidades y espacios en los que todas las personas se puedan sentir cómodas, pueda desarrollarse según sus necesidades y capacidades, sin que deban funcionar en relación al sistema, sino que el sistema esté preparado para las características de cada uno”. Siguiendo la misma línea actual, la inclusión se basa, por ejemplo, en las adecuaciones del aula.

Riquelme se refiere a las limitaciones del medio, destacando la desinformación, la falta de concientización y el estigma como los principales problemas presentes en él. En ese sentido expreso que “falta informar a la comunidad, no solo a los padres, sino que en todos los sectores, educación, salud, comercio, que en cada parte en el que las personas con Trastorno del Espectro Autista asistan se puedan sentir cómodos”.

TESTIMONIOS Y EXPERIENCIAS

Otro de los enfoques de los grupos de exclusión, son las personas en situación de discapacidad. Integrantes del emprendimiento inclusivo “Sonrisas de Unpade”, perteneciente a la Corporación Educacional del mismo nombre, compartieron sus experiencias referentes al taller de inserción laboral y a lo que les gustaría hacer en el futuro acerca de sus vidas.

Joscelyn Manríquez, activa participante del taller de sublimación, cuenta acerca de los desafíos que significó formar parte de estos durante la pandemia: “Tuvimos clases online, desde la casa nos mandaban materia, cosas y teníamos que responder con los productos, precios. No me gustaba entrar mucho a clase, porque igual era tarde y me daba flojera. En la casa tú te frustras mucho, es complicado. Costó un poco por el tema de las mascarillas, pero para cumplir los horarios yo creo que lo mejor es estar presencial”.

Actualmente vive con sus padres y luego de pasar algunos años en la escuela, se integra a “Sonrisas de Unpade” y a diversos talleres de gastronomía, en donde preparan un sinnúmero de productos que luego son comercializados a beneficio de la misma corporación. En cuanto a lo laboral, Manríquez afirma que “este tipo de instancias es un éxito para todos. Hay algunos que dicen “para qué vamos a trabajar”, pero nosotros, así como somos, tenemos buena disposición, podemos trabajar con estos pedidos, con cantidades, eso es lo que importa: trabajar. Me he sentido bien, con esto podemos salir de la casa y tomar aire”.

De la misma forma, Joscelyn explica el funcionamiento del taller, argumentando que cada persona aprende una parte del oficio y que van rotando de acuerdo a lo que más les gusta. “Todos los chiquillos participan en todas las actividades que hay, nos vamos turnando porque es demasiado pesado. De primera nos hacían clases acerca del taller, para enseñarnos materia, productos, nos hacían pruebas donde teníamos que escribir precios. Lo bueno es que nos va bien”.

Dentro de la misma línea, Javier Parra responde de forma directa a la generación de un ambiente laboral grato: “Lo importante es conocer a las personas, y que cuando trabaje, que no hablen mal de mí a mis espaldas, que me lo digan a la cara”:

Otro de los estudiantes, John Padilla, comenta acerca de su pasión por los dibujos de animé, en donde confiesa que “antes los calcaba, pero ahora ya no”. Cuenta también que sus padres apoyan constantemente su participación en este tipo de talleres, sobre todo al tratarse de encargos de los clientes. “Ellos me dicen no más que tengo que hacer los pedidos, que es importante que yo los haga, dependiendo de lo que quieran”.

Unpade

En cuanto a su futuro laboral, argumenta que “después de acá, me gustaría hacer otro trabajo. Todos mis compañeros quieren hacer lo mismo, ir más allá”. Otro de los aspectos que Padilla quiso agregar a la entrevista, fue referente a sus sueños. “Mi sueño siempre fue, que como la luz del sol, me dé algo de entretención, de felicidad no más”.

Uniéndose a la conversación, Romina Arratia, quien también participa de este microemprendimiento, enfatiza que lo más importante va en lo laboral “todos tenemos derecho a trabajar”. Agrega también que su momento de mayor felicidad es cuando está con sus compañeros y en cuanto a su futuro, que está dispuesta “a lo que venga”.

El mayor de sus miembros, recalcado por él mismo, es Patricio “Pato” Schalchi. Tiene 41 años y de acuerdo a información entregada por sus docentes, puede seguir participando del taller en calidad de trabajador, no de estudiante. Schalchi cuenta las anécdotas del inicio del taller con diversión: “Empezamos trabajando con las tazas y todavía no estaban todas las máquinas, así que las pegamos con secador. Ahora tenemos muchas máquinas y es más rápido”.

Diversas edades, realidades diferentes y objetivos de vida distintos son parte de los relatos que hoy nos entregan los estudiantes y trabajadores de este taller. Que en conjunto con otras agrupaciones y organizaciones luchan día a día contra las múltiples formas de discriminación existentes aún en nuestro país. Crear una sociedad más inclusiva es parte de la tarea común de los ciudadanos y que hoy, en base a múltiples testimonios buscan encontrar su lugar en el mundo, adecuando el entorno y por sobre todo, generar herramientas y espacios para quienes lo necesitan.