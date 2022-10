Artista local busca que la música angelina se expanda a toda la región

Felipe Salazar, conocido artísticamente como Pipe Salazar, es un músico penquista que ha vivido en Los Ángeles por más de diez años. Por lo mismo, ha enfocado su carrera en potenciar el talento local, a través de la colaboración con cantantes de distintos y variados géneros.

“Todo comenzó gracias a mi afinidad con la música desde pequeño, gracias a la educación informal que recibí, que después se complementó con un aprendizaje autodidacta. Llegué a un punto en que me di cuenta que había escrito muchas canciones, y más que eso, empecé a disfrutar de lo que escribía”, partió relatando Salazar.

Al hablar de sus inspiraciones, el cantante no dudó en nombrar a quién fue su primer referente. “Siempre destaco la afinidad que me transmitió mi mamá, ya que ella canta y toca guitarra. Ella fue mi primera referencia de interpretación musical, porque escuchaba música desde pequeño. Me empecé a sentir atraído por la música que ella escuchaba por admiración”, confesó.

No obstante, no fue hasta un par de años que Felipe se decidió por ingresar de lleno al mundo de la música. “En pandemia ya había tenido la oportunidad de grabar en estudios pero sin una orientación. Al final todo se confabuló para que me uniera a un sello de Concepción que se llama South Records. Con ellos comenzó esta carrera, hace dos años aproximadamente”, declaró.

“Hace 2 años, cuando lancé la carrera, fue en cooperación de Vicente Cifuentes, artista originario de Chillán que vive en Santiago. Es un artista que hace bachata local, como la llama él, y luego de conocernos asumió la producción de mi primer single: Luna”, agregó.

Puedes contactar a Pipe Salazar a través de la cuenta de Instagram: @pipeslzr.

UN EXPERIMENTO MUSICAL

Al hablar de su estilo, Felipe reconoce que su arte es algo muy propio, y difícilmente se puede definir en una sola palabra. Tal como planteó: “Me gustan los letristas, eso es como mi afinidad musical, quizás no es un género como tal, pero sí me gusta y me llaman la atención las letras. Lo que hago yo se podría acercar más al folk-pop o al indie, porque mi música es realmente independiente, es como un experimento. Por ejemplo, en algunos singles me asocié con gente que produce reggaetón, pero solamente para hacerme las bases, eso me ayudó a darle un sello, pero está en constante construcción”.

UNA EXITOSA CARRERA

El crecimiento exponencial que ha tenido este artista se ve reflejado en su participación junto a otros músicos de gran renombre. “Hace poco estuvimos en el Festival Surgente Biobío, donde tuve la oportunidad de compartir con Javiera Parra y Los Imposibles, Dulce y Agraz, Friolento, grupos de Los Ángeles, como Yámana y Mondongo”, detalló.

“Por otro lado, acá en Los Ángeles igual se ha abierto una corriente de músicos locales de la mano de Luthier, principalmente, que ha acogido a muchos artistas locales (…) Además el año pasado estuvimos tocando en un festival que se hizo en el Cerro Caracol que fue como la primera apertura de la música durante la pandemia”, complementó.

En cuanto a sus creaciones, contó que “en lo que son las plataformas digitales tenemos tres canciones, la primera canción con la que parte todo es Vida Mía, que se hizo a raíz de la colaboración con un artista angelino llamado Allan Piero. En paralelo estaba viajando a Santiago, y con Vicente produjimos Luna. Y este año lanzamos un tema que se llama Volantín en el disco del rapero Hamdon”.

“Ahora estamos grabando un EP en un estudio de Concepción que se llama Bonsai Studio. Esperamos que a principios de este año o a fines del otro salga el primer single del EP y ya para el año siguiente estar lanzándolo completo”, todo esto en un trabajo realizado junto a “un productor de Concepción que se llama Nassim Aptecar”.

Las proyecciones de este penquista, nacionalizado angelino, son “a corto plazo, ayudar y poder seguir trabajando en el movimiento musical que se genera acá en la comuna. Y a mediano plazo, me encantaría tocar en el teatro de la Universidad de Concepción. Creo que ese es un gran sueño. Y digo mediano, porque siento que todas son posibilidades factibles (…) Si sigo pensando grandilocuentemente, me gustaría llegar al REC”, concluyó Pipe Salazar, artista y compositor que conversó con diario La Tribuna.