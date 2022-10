Vanessa Rodríguez es mamá de Deyanira, una joven de 19 años que falleció de un paro cardiorrespiratorio en el Hospital de Los Ángeles, en el año 2019.

Anteriormente, la familia, representada por Vanessa, se contactó con diario La Tribuna para dar a conocer que, a tres años y meses de la partida de Dejanira, el Complejo Asistencial Angelino no realizó la entrega de los resultados del sumario administrativo que se aplicó a tres médicos y una enfermera del recinto de salud.

Finalmente, la Fiscalía ordenó proporcionar a la familia Almendras Rodríguez el resultado de dicho proceso, donde resultaron sancionados tres médicos y una enfermera a quienes se les aplicó tres meses de suspensión de sus funciones, goce de sueldo recortado a la mitad y una anotación en su hoja de vida.

De acuerdo a la resolución de la Contraloría General de la República: “En la revisión de los antecedentes y las declaraciones de los involucrados, existen inconsistencias en los diagnósticos planteados, las atenciones realizadas y el tratamiento efectuado, tanto en la Unidad de Emergencia como durante la hospitalización desde el 04.01.2019 al 06.01.2019, lo que llevó a una insuficiencia respiratoria, que determinó un desenlace fatal, sin haber tenido oportunidad de recibir un tratamiento acorde a su real diagnóstico.

Según el sumario administrativo: “La paciente ingresó el 4 de enero de 2019 a las 02:00 horas, por primera vez al Servicio de Urgencias por presentar dificultad respiratoria de varias horas de evolución asociado a dolor abdominal.

Se agrega que: “Se conocían los antecedentes de hospitalización previos con diagnóstico de Encefalitis Autoinmune, donde se le solicitaron exámenes generales, en los cuales se encontraron en límites normales siendo derivada a su domicilio”.

Tras lo relatado, la paciente volvió a eso de las 10:00 horas a Medicina Física y Rehabilitación para iniciar neurorehabilitación, donde fue evaluada por un kinesiólogo quien indicó que la paciente se encontraba con dificultad respiratoria, con estridor audible (ruido en el pecho), por lo que decidió derivarla a Urgencias, donde ingresó a las 11:00 horas con motivo de consulta estridor y sensación de ahogo.

En la unidad, precisa el sumario administraivo, “se diagnosticó laringitis, además, solicitó exámenes virales y generales”.

En dicha instancia, la especialista descartó un cuadro viral, y recomendó “no usar adrenalina ni corticoides, dado su cuadro reciente de Encefalitis Autoinmune” agregrando que “había que sospechar una complicación post traqueostomía”, lo que finalmente no fue considerado.

Una vez conocidos los resultados de la investigación interna realizada en el hospital de Los Ángeles, Vanessa Rodríguez, madre de Dejanira cuestionó las sanciones impuestas: “Yo siento que la sanción en el sumario, según todos los detalles que ahí salen, fue absolutamente insuficiente.”

“Si salieron tres médicos y una enfermera con sanciones, es porque realmente hubo negligencias, a mi parecer gravísimas. Y esa sanción para los cuatro involucrados creo que no corresponde”, expresó con profundo dolor Vanessa.

Finalmente, continúa el relato “esas negligencias terminaron con la vida de una persona, de una joven de 19 años con toda una vida por delante, y que por esas personas mi hija ya no está con nosotros”, relató triste.

En ese contexto, Vanessa agregó que: “Es algo que no quiero que vuelva a ocurrir con ninguna otra persona, sé que mi hija no me la devolverán con nada, pero sí se puede evitar que vuelva a ocurrir”, explicó.

RESPUESTA DEL HOSPITAL

Sobre el término del sumario desde el Departamento de Asesoría Jurídica del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz se limitaron a responder que: “Si bien el sumario interno concluyó, no es posible referirse a este caso, ya que fue judicializado”.