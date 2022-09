Angelinos asistieron masivamente a primera jornada de Rally en Polideportivo

Los angelinos se volcaron de manera masiva al Polideportivo durante la jornada de este viernes, en el marco de la primera jornada de la quinta fecha del Copec RallyMobil Biobío-Los Ángeles, para pudieron disfrutar de las máquinas en competencia el parque de asistencia instalado en el lugar.

Diario La Tribuna conversó con Juan Carlos Aguilera, quien indicó que “me parece fabuloso. Cuando se hizo la primera vez acá fue antes de la pandemia y tuvimos que esperar un buen tiempo, y ahora que nos volvemos a encontrar”.

A su juicio, “es un deporte sumamente adrenalínico, atractivo para quienes nos gustan estos tipos de deporte de velocidad. Estar nuevamente acá, con una gran gama de corredores nacionales e internacionales, le da un gran prestigio a este RallyMobil, y sentirnos orgullosos porque estamos siendo nuevamente representados acá en Los Ángeles”.

Juan Carlos Aguilera

“ES GRANDIOSO que SE REALICEN ESTAS COSAS”

Por su parte Maibel Candia consideró “grandioso que en la ciudad de Los Ángeles se realicen estas cosas, de carácter familiar y así recrear a los niños. Hace mucho rato que no se realizaban este tipo de actividades aquí, entonces es entretenido y da alegría venir y ver algo que no es usual”.

Al ser consultada sobre si considera que deberían volver las actividades presenciales al aire libre, manifestó que “por supuesto, porque estuvimos tanto tiempo encerrados que estas actividades ayudan en el ámbito familiar”.

Maibel Candia

“DEBERÍAN POTENCIARSE ESTAS ACTIVIDADES”

Alexis Aguilera es un docente que aprovechó de disfrutar de las máquinas de carrera en el polideportivo: “esta actividad la encuentro genial, muy buena. Soy profesor en el Liceo Industrial, así que asistimos acá con un grupo de Acles (Actividades Extra escolares) que tenemos organizados para que vieran cómo funciona todo esto del Rally, la asistencia, así que lo encontré estupendo”.

“A ellos (los estudiantes) les agradó bastante, pudieron ver cómo funciona el proceso de mantenimiento del vehículo en el tiempo acotado que tienen, entonces fue bastante provechoso asistir al parque de asistencia”, precisó.

Al ser consultado sobre si este tipo de actividades deberían potenciarse, dio a conocer que “sí, por supuesto, faltan bastante, acá sólo podemos ver las carreras que se realizan en Curanadú, y eso sería solamente, así que deberían potenciarse estas actividades mucho más”.

Alexis Aguilera

“LOS ÁNGELES NECESITA RETOMAR ESTAS ACTIVIDADES”

Alejandra Ortiz también aprovechó de visitar el parque de asistencia: “es espectacular, me encanta todo lo que son las carreras de rally, motocross, carreras de auto, todo lo que venga. Aquí en Los Ángeles se necesita retomar estas actividades y que se publiciten ya que cuando hacen carreras, las realizan en puntos apartados y ponen letreros en Sor Vicenta. Sin embargo, como solamente la gente que les gustan estas actividades saben dónde se hacen, el resto no sabe que existen estas cosas”.

“Vivía en Santiago y llegué hace 30 años, y hace 30 años no había nada, la gente solamente estaba en sus casitas y hacían otras actividades típicas de la zona, pero este tipo de actividades le da más vida a la ciudad”.

Alejandra Ortiz

“VARIEDAD DE AUTOS”

Diego Suazo, estudiante de Inacap, manifestó que “es un buen tiempo para el rally, un poco fresco el viento, bastante sol, pero bien diversa la actividad. Me parece bien que hagan esto después de todo lo que ha pasado y revivir un poco a la ciudad, ya que hace bastante tiempo que no se hacía un evento de esta magnitud. Nunca había venido a un rally, así que me ha gustado la actividad hasta ahora”.

Agregó que “lo que más me llama la atención claramente es la llegada de los vehículos. Me gustan bastante los autos que están estacionados, igual la ingeniería que tienen es bastante bonita por lo que he podido ver en las estaciones y los camiones que están cerca, y bastante diversas la variedad de autos, bastante bonitos”.