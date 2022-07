El diagnóstico de Simón Muñoz es claro: si no es operado en septiembre de este año debido a una cardiopatía congénita, sus expectativas de vida no superarán los siete años de edad.

Simón ya ha tenido dos cirugías anteriores realizadas en el Hospital Luis Calvo Mackenna en Santiago, pero la junta médica de dicho recinto asistencial ha decidido no efectuar una tercera cirugía debido a la complejidad de la cardiopatía.

Es así como desde Estados Unidos nació una esperanza a cargo del cardiólogo Pedro del Nido, quién es el jefe del Departamento de cirugía cardiaca del Hospital de Niños de Boston, y que estaría dispuesto a realizar esta cirugía. Para lograr aquello, la familia que reside en Yumbel debe reunir 272 mil dólares (253 millones de pesos), 21 días antes del 13 de septiembre que es la fecha que tiene programada la cirugía.

Su madre, Miriam Ríos, junto a su padre Ricardo Muñoz, funcionario de Carabineros de Chile, hicieron un llamado a aportar a esta causa para lograr salvar la vida de su hijo de cuatro años.

Hasta la fecha llevan reunidos poco más de 40 millones de pesos, cifra que han conseguido gracias a la realización de distintos beneficios como bingos, rifas y completadas, junto

a sus familiares y amigos, pero que está aún lejana para asegurar la intervención de Simón en Estados Unidos. Sus padres esperan poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles con este mensaje y así poder salvar la vida del niño.

También hacen un llamado a las autoridades para que se pueda trabajar en garantizar este tipo de procedimientos en el país, o que el sistema de previsión de salud disponga de fondos para este tipo de intervenciones fuera de Chile.

Para ir en ayuda de Simón, los datos de la cuenta de ahorro que dispone la familia son:



Nombre: Miriam Ríos Henríquez

Rut: 14.065.884-7

Banco Estado cuenta de ahorro: 54160463360

Mail: todosunidosporsimon@gmail.com

Contacto madre de Simón: +56 9 7867 6895