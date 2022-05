Matrimonio de Quilaco relata que debió estar un mes exigiendo compensación por muerte de oveja

La oveja que murió por la negligencia de quienes trabajaban en el lugar.

Un matrimonio residente del sector Bellavista, ubicado a las afueras de Quilaco vivió un verdadero calvario, el cual se extendió desde el 19 de abril hasta el pasado viernes 20 de mayo. Así lo dejó en claro Betzabé Castro, nuera de los afectados, quien se contactó con diario La Tribuna para dar a conocer esta situación.

“Resulta que hay unos bosques que pertenecen a Mininco, los cuales ya habían sido explotados, por lo que la empresa Santa Rosario estaba a cargo de limpiar y dejar todo listo para volver a plantar”, comenzó contando la denunciante. “El 18 de abril, una máquina pasó a llevar un cable del tendido eléctrico el cual quedó en el suelo hasta el día siguiente. La tragedia ocurrió cuando una de las ovejas de mi suegro que andaban pastando se enredó con el cable y se electrocutó”, complementó.

En cuanto a las acciones realizadas por los afectados, su nuera detalló que: “Ellos llamaron al administrador patrimonial de Mininco quién llegó al lugar e hizo un registro fotográfico. Posteriormente se derivó el material a los superiores, por lo que en breve mis suegros recibirían una respuesta (…) Lamentablemente, pasaron los días y no hubo noticias hasta que se volvieron a contactar con el administrador quien les manifestó que lo único que podían hacer era realizar una denuncia a Carabineros”.

Considerando la insuficiente solución, Betzabé dio cuenta que por sus medios gestionó un reclamo. “Me conseguí un número de reclamo de Mininco donde entregué mis observaciones e informé de lo que había pasado (…) A raíz de este reclamo apareció nuevamente el administrador patrimonial de Mininco informando que se estaba estudiando la situación”, detalló.

Transcurrido más tiempo, “la empresa Santa Rosario causante del daño al tendido eléctrico afirmó que a través de un informe dio cuenta que la reparación se realizó inmediatamente y que la muerte de la oveja no tenía ninguna relación con el cable (…) Además argumentaron que tienen todos los respaldos de la CGE lo que me parece insólito porque la compañía que trabaja en el sector es Frontel no CGE. De hecho cuando llegaron de Frontel manifestaron que no había que tocar a la oveja hasta que ellos repararan la situación porque continuaba con corriente”.

Por lo mismo, es que la denunciante fue precisa en su reclamo. “La molestia general es por la forma en que se ha tratado toda esta situación. Mis suegros son un matrimonio humilde, sin muchos recursos; y que mantienen a su haber seis o siete ovejas para consumo y en ocasiones para venta. La sra. Inés es paciente operada de cáncer y don Enrique tiene diabetes, por lo que toda esta situación solo ha traído preocupación y malos ratos que en nada aportan a su salud”, expresó.

“La verdad, es que dudo que Mininco, CMPC o Santa Rosario se vayan a la quiebra con el hecho de reponer o pagar la oveja preñada que este matrimonio perdió. Además, a mis suegros se les ha hecho sentir que están falseando la situación con la oveja”, concluyó la denunciante al momento de conversar con el diario.

Registro que da cuenta de la intervención de maquinas en la zona.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Según información a la que pudo acceder diario La Tribuna, un correo enviado desde la empresa Santa Rosario al administrador patrimonial de Mininco da cuenta que: “Es efectivo que una de nuestras máquinas tuvo un incidente (corte de cable de transmisión eléctrica) el día 18 de abril durante la tarde, el mismo día el operador llamó y se hizo presente una empresa contratista de la CGE dejando el tema reparado y el suministro a los vecinos funcionando normalmente (…) El día 19 retiramos las máquinas del sector sin tener nuevos incidentes, por lo tanto la muerte de la oveja no sería atribuible a nuestra operación”.

Frente a esto, diario La Tribuna envió un correo a Santa Rosario solicitando algún comprobante que demostrara que la empresa CGE realizó las reparaciones dentro de la fecha correspondiente, sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta por parte de los involucrados.

La situación fue planteada a CMPC, sin respuesta formal hasta la publicación de esta nota

Finalmente, y dos días después de que diario La Tribuna realizará los cuestionamientos tanto a Santa Rosario como a CMPC, esta última entidad tomó contacto con Betzabé afirmando que “la Empresa Santa Rosario cancelará la oveja muerta”. Si bien los 200 mil pesos que se le entregarán al matrimonio afectado compensan la pérdida, es cuestionable si subsanan los tortuosos 31 días que debieron dedicar a solucionar un problema que nació solo por exigir justicia.