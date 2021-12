Covid-19: casos activos en la provincia disminuyeron un 60% en últimos 15 días

Una baja de hasta un 60% de los casos activos presenta la provincia de Biobío en las últimas dos semanas, según los datos entregados por la Autoridad Sanitaria.

Un total de 11 nuevos casos de Covid-19 registró la provincia de Biobío tras un nuevo informe sobre el avance de la pandemia entregado por la Seremi de Salud de Biobío este martes, mientras que a nivel regional los nuevos positivos alcanzaron los 106.

Con estas nuevas cifras, la provincia alcanza un total acumulado de casos de 42.772 en lo que va de la pandemia, mientras que los casos activos o personas que pueden diseminar el virus en las 14 comunas llega a 181.

Junto con ello, se dio a conocer que la mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Los Ángeles con un total de 23.260, seguida por la capital regional Concepción con 21.872 y Talcahuano con un total de 14.227, mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío con 14.878,2 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por Arauco y Lota, con 12.019,4 y 11.954,1 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

La seremi de Salud de la región de Biobío, Isabel Rojas precisó que “las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Santa Juana con 142,1 casos activos por cada 100 mil habitantes, Hualqui con 137,4 casos por cada 100 mil habitantes, y Coronel con 130,3 casos por cada 100 mil habitantes”. En este nuevo balance se indicó además que la comuna de Coronel presenta la mayor cantidad de casos activos, con 164, seguida de Concepción con 159 casos activos, y Talcahuano, con 138 casos activos.

En relación a las comunas que presentaron nuevos positivos en este balance, Los Ángeles sumó siete casos nuevos, alcanzando un total de 23.260 contagios en lo que va de la pandemia, y con un total de 109 casos activos. Además, Mulchén sumó tres casos nuevos, alcanzando los 3.602 acumulados y 31 personas que pueden diseminar el virus, mientras que Yumbel sumó un nuevo positivo de Covid-19, registrando 1.876 casos en total hasta la fecha, y 31 activos de la enfermedad.

DISMINUCIÓN DE CASOS ACTIVOS

El delegado provincial de la Seremi de Salud, Cristóbal Vidal se refirió a la disminución de casos activos en la zona, donde precisó que la disminución de personas que pueden contagiar en la provincia ha disminuido en hasta un 60%.

En particular indicó que “a una semana tenemos una disminución de casos activos en la provincia de Biobío de un 44%, mientras que 15 días la disminución es de un 60% de casos activos para nuestra zona. El factor de propagación del virus se encuentra en la semana pasada en 092 para nuestra provincia, lo que indica una disminución en los contagios. La tasa de incidencia de casos activos más probables es de 42, 8 por 100 mil habitantes a nivel provincial, mientras que la de Los Ángeles es algo superior con 49,9 por 100.000 habitantes”, puntualizó.

En relación a los fallecimientos, Vidal relató que “con corte al día de ayer (lunes) tenemos 619 fallecidos en la zona. Si en octubre tuvimos cuatro fallecidos, en noviembre aumentamos a 8, y en lo que va de diciembre ya llevamos 20 personas que han perdido la vida por Covid-19. El factor de producción de la vacunación contra el Covid-19 es clave, en una caracterización que hicimos referente a las personas fallecidas en el último tiempo, un 80% de los casos no contaba con su dosis de refuerzo, y casi un 40% no contaba con ninguna vacuna o solo la primera. Ahora, si esto lo llevamos a los hospitalizados del último mes, este parámetro cobra mayor fuerza porque un 93% no contaba con dosis de refuerzo mientras con 36, 6% no contaba con ninguna vacuna”.