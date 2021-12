Denuncian que Residencia Sanitaria en Los Ángeles está sin agua potable

Pacientes que están cumpliendo su respectiva cuarentena por Covid-19 en Hotel Four Points Los Ángeles denunciaron que las instalaciones se encuentran sin agua potable desde la jornada de este lunes.

Así fue indicado por una persona que pidió hacer la denuncia de manera anónima, quien comentó que “las enfermeras nos dijeron que cuando recibieron el turno les informaron que no había agua, que se rompió una matriz y que volvería durante el mediodía de hoy martes”.

La afectada agregó que “este lunes se cortó el agua, porque yo ayer me levanté a las siete de la mañana y me di cuenta que no había agua, después volvió como la 1:15 más o menos, como a esa hora yo escuché el estanque, y luego como a las 5:20 de la tarde fui al baño y me di cuenta que no había agua de nuevo, pero no sé cuándo se habrá cortado. Yo me di cuenta a las 5:20 y ahí se cortó de nuevo y no ha vuelto a hasta ahora”.

Ante la consulta si la administración les había entregado alguna solución la denunciante explicó que “no, nada, solamente yo le he preguntado a las enfermeras que todas las mañanas nos vienen a controlar y me han dicho eso que se cortó el agua y que esperan que durante el mediodía vuelva y de hecho hace un rato una enfermera nos dijo que si no vuelve de aquí a la una de la tarde vamos a intentar traer una botella de agua como para que tomen porque yo escuché que un chico de frente de mi pieza le pidió a la enfermera un vaso de agua porque puede estar deshidratado y yo al menos tengo agua mineral acá pero si tal él no tenía y si no estás tomando agua desde ayer”.

La persona sostuvo que “no podemos ducharnos, tirar la cadena ni menos tomar agua. Yo al menos me siento bien, pero las personas que deben estar sintiendo mal con fiebre, porque estamos acá por coronavirus”.

Por lo mismo, diario La Tribuna se contactó con el gerente del Hotel, Mario Sotillo quien dijo que “sí, es cierto, nosotros el día de ayer (lunes) tuvimos una rotura en la red de distribución de agua fría y la reparación nos ha tomado un poco más de tiempo porque la característica el repuesto no se ubica localmente. Entonces, estamos recurriendo a un proveedor de Concepción que debiera en el transcurso del mediodía traernos el repuesto e instalarlo lo más rápido posible, nosotros que cerca de la 1 más o menos de la tarde estaría todo solucionado”.

También se le consultó por la denuncia que hacían los pacientes de que no les estaban entregando agua y el encargado sostuvo que, “lo que se les ha entregado es básicamente servicio de botellas de agua a las habitaciones a libre disposición, es decir, todo lo que necesiten se les entregaba y obviamente el uso de los servicios higiénicos está inhabilitado en toda la propiedad, pero todo lo que están solicitando y se les entrega durante toda la mañana. Entonces, si ellos mencionan que no han recibido, no es algo cierto, no se han podido duchar, pero eso ya en el transcurso del mediodía debería estar subsanado”.