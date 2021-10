¿Por qué Los Ángeles tiene más de cien casos activos y está en Fase 4?

Este miércoles en un nuevo balance diario entregado por la Seremi de Salud en nuestra región, se dio cuenta que en la provincia de Biobío se presentan 21 casos nuevos, 39.468 acumulados y 127 activos de Covid-19.

Según la minuta, Los Ángeles registró 13 casos nuevos, con lo que el total de acumulados alcanzó los 21.003 en lo que va de la pandemia, mientras que los casos activos en la capital provincial llegaron a los 108.

Con estas cifras la capital provincial es la que tiene la mayor cantidad de casos activos, acumulados y este miércoles comenzó a vivir por segunda vez en año la Fase 4 de Apertura inicial del Plan Paso a Paso.

Por lo mismo, se le consultó a la Autoridad Sanitaria como se explica la situación que está viviendo la comuna de Los Ángeles, la seremi (s) de Salud, Isabel Rojas comentó que “la positividad de PCR que nosotros tenemos es de 1,5%, una tasa de activos de 49,4 casos por cada 100 mil habitantes y también vemos una alta cobertura en cuanto a la vacunación, que es un 97,5% con primera dosis y 95,1% en segunda dosis”.

Rojas agregó que todos estos indicadores se conjugan y sabemos que el ministerio a nivel de la nueva restructuración del Paso a Paso cuando vemos las Fase de Restricción y la de Apertura Avanzada, se considera este tipo de indicadores, ya sea a nivel de la cobertura de vacunación para dar estos avances”.

Otras de las autoridades que se refirieron fue la jefa de Salud Pública en la región del Biobío, Cecilia Soto, quien señaló que “los casos en Los Ángeles están circunscritos, es decir, están bastante identificados, la transmisión comunitaria es baja, en comparación con otros tiempos que a nivel regional teníamos alrededor del 40%, esto nos ayuda a que tengamos bien delimitados los contagios, así como también los contactos estrechos y –efectivamente- tenemos más de cien casos activos, pero estos están muy bien identificados”.

La profesional sostuvo que esto no significa que tengamos que estar tranquilos y relajados, sino que, al contrario, hay que mantener las medidas, evitar la movilidad en el caso de ser no necesario, declarar todos los contactos estrechos, en eso nosotros hemos sido bien enfáticos porque aún tenemos bastante circulación de variante Delta, y no queremos tener casos secundarios de esta mutación del virus”.

Por último, la Seremi de Salud en Biobío dio cuenta del mapa de calor de la comuna de Los Ángeles por densidad de casos activos de Covid-19, donde un sector está marcado con un color más rojo. Dentro de este plano, se encuentra la villa Los profesores, poblaciones Lo Elvira y Los Lagos.