Doctora angelina promueve programa gratuito para mujeres que sufrieron cáncer de mamas

Según datos entregados por el Ministerio de Salud, el cáncer de mamas en el mundo y en Chile es la primera causa de muerte en la mujer en edad reproductiva.

En nuestro país los números son alarmantes: cada año se diagnostican alrededor de 4.200 nuevos casos (43,2 por cada cien mil habitantes) y mueren aproximadamente 1.500 mujeres (15,5 por cada cien mil habitantes).

Por lo mismo, una doctora angelina, Marisel Muñoz comentó que “este proyecto nació porque en Santiago conocí a un grupo de personas que lanzaron este programa, y el nombre de este proyecto se llama ‘Quiero mi aureola’ y lo que ofrecemos es devolver a las mujeres que tuvieron cáncer de mamas y perdieron su pezón, y que se ofrece mediante tatuaje o con técnicas plásticas para reparar la aureola”.

Muñoz agregó que “la mayoría de las pacientes que tuvieron cáncer no buscan que se les vea un escote enorme, sino lo que pretender es devolver la feminidad que han perdido, muchas de ellas me han compartido frases muy tristes, ‘yo ya no me siento mujer o ya yo no soy mujer’, y eso a mí de verdad como persona, como médico me hace ruido y me hace pensar que nosotros como profesionales sí podemos terminar con el proceso de una difícil enfermedad, para que ella se pueda volver a mirar al espejo”.

La profesional explicó que este procedimiento que se realiza ayuda a cerrar el proceso “ya que muchas mujeres tienen el problema que pierden su aureola por la técnica que se les tuvo que ofrecer para sanar su cáncer, entonces existe una técnica que es tatuado de pezón en 3D, y dependiendo de lo que la paciente quiera se le puede hacer se le puede hacer una reconstrucción del volumen del pezón que es una técnica bastante sencilla de realizar”.

La cirujana indicó que esto se realiza en un centro médico privado que se encuentra ubicado en José Manso de Velasco 221 oficina 808, “y yo ofrezco esto gratis, porque es un regalo y el programa se llama ‘Una aureola para ti’ y no se puede cobrar por esto, porque lo que yo como profesional lo que quiero es que la mujer se mire al espejo y se sienta bien”.

Por último, la profesional informó que las pacientes que quieran tener acceso a este tatuaje deben llamar (Tel: +56997123284) para que así puedan ser evaluadas y programadas para el tratamiento.