Sector gastronómico proyecta mejores resultados gracias a las actuales cifras de Covid en Los Ángeles

Gremios gastronómicos de Los Ángeles dicen que locatarios han tomado las medidas necesarias para poder trabajar y mantenerse operando.

Voceros de los gremios gastronómicos valoran la apertura de los locales del rubro dado el impacto económico que provoca en la actividad el avance en el Plan Paso a Paso, asociado a la baja en los casos de coronavirus en Los Ángeles. En entrevista con diario la Tribuna, representantes del rubro resaltaron que el actual escenario sanitario les permite paulatinamente retomar sus actividades.

Según la presidenta de la Agrupación Gastronómica, Claudia Illesca, “el desempeño de los locales de comida ha sido bueno”. Además, valora la constante fiscalización de la Autoridad Sanitaria, ya que “ayudan a prevenir contagios y mantener al sector funcionando”.

“Hemos sido fiscalizados, pero para prevenir y poder mantener el funcionamiento del sector”, explica la dirigente gremial.

Además, también ha tomado medidas como locataria de un restaurant. “Tenemos una regla de cada dos metros, una mesa”. Y no solo esto. Desde la agrupación, asegura que han sido meticulosos en no atender dentro de los locales a quien no tenga Pase de Movilidad.

Sin embargo, entiende que dentro de la agrupación, hay locales con menos aforo y otros con menos capacidad de gente en el interior del recinto. “Los entendemos y los respetamos”, explica Illesca, refiriéndose a las diferencias entre las características y capacidad de cada local, que afectan la actividad que pueda tener cada locatario dentro de su recinto.

También la temporada en que Los Ángeles avanzó a fase 3 (Preparación) afectó a esta actividad económica del sector. “Las terrazas afectan el que la gente salga o no”, dice la vocera de la Agrupación Gastronómica de Los Ángeles: “La gente no quiere estar en el exterior, pero tenemos que cumplir con eso”.

Además, las medidas como mantener la ventilación de los locales ha implicado, según Illesca, “inversiones importantes, pero que tenemos que cumplir para poder trabajar”.

Considera, además, que el esfuerzo es importante para la economía de la zona y del país. “Tenemos que seguir para volver a activar el sector en la región y el resto del territorio”, dijo.

Sin embargo, reconoce que ha habido una fuga de colaboradores del área, que espera vuelvan conforme las condiciones mejoren: “muchas personas buscaron otros rubros y ahora tenemos que reencantar a nuestros colaboradores para que sepan que los podremos volver a contratar establemente”, expresó la dirigente gremial. De hecho, como locataria, dice que “volvió a tomar al personal que tenía antes, así que hemos podido volver a ayudar a la comunidad con el empleo”.

FALTA DE TRABAJADORES

El secretario de la Agrupación Gastronómica, Juan Aravena, dijo en entrevista con diario La Tribuna, que “en fase 3 estamos mejor, pero nos falta personal”. También dice que los bonos de ayuda entregados por el Estado afectan en el personal disponible para trabajar. Esto porque “las personas creen que no pueden acceder a ellos si están contratados.

Además, plantea que muchos podrían trabajar, pero “tienen que quedarse con sus hijos”. Respecto a los aforos y a la estabilidad del trabajo en el gremio gastronómico local, dice que los locatarios han logrado volver a “una cierta normalidad”, pero que les gustaría que hubiera más capacidad de clientes permitidos dentro de los locales, si bien entiende que es importante respetar las medidas para evitar contagios.

También valora los cursos impartidos por el Servicio de Salud: “cursos sobre ventilación, natural o de extractores de aire, que son las inversiones necesarias, pero que no afectan económicamente”.

LOS COSTOS DE MANTENER LA ACTIVIDAD

El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la Vega Techada de Los Ángeles, Manuel García, también dice haber tomado las medidas necesarias para poder atender al público y reactivar a su sector. “Hemos tomado las medidas. Podemos atender dentro de los locales, con distanciamiento de 2 metros”.

Y a pesar de la época del año, dice que las personas no han dejado de asistir y consumir en el sector de la Vega: “La gente está acostumbrada a esta situación y está dispuesta a venir”, cuenta García. “Tenemos un patio de comida donde podemos atender”, dice.

Sin embargo, también expresa que los costos para poder operar han crecido: “se han elevado los costos en alcohol gel, por ejemplo”. García dice que esto vino acompañado de una reducción considerable del aforo permitido en los locales de comida: “antes teníamos 150 personas, ahora estamos atendiendo 50”, explica.

Además, señala que han trabajado en conjunto con la Seremi de Salud para tomar medidas y decisiones que permitan mantener abierto a los comercios de comida del sector Vega Techada, a través de un retorno responsable a este tipo de actividades comerciales.