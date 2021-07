¿Qué le falta a Los Ángeles para pasar a fase 4?

Este sábado 24 de julio, dos comunas de la región de Biobío se convirtieron en las primeras en avanzar a la fase 4 de apertura inicial en el plan diseñado por el gobierno central.

Estos importantes hechos marcan un hito en la provincia de Biobío debido a que, para estar en esta fase 4, la realidad de la región debe ser favorable, lo que nos hace analizar: ¿Qué es lo que le falta a Los Ángeles para estar en la etapa de Apertura del Plan Paso a Paso?

Por lo mismo, el seremi de Salud en la región del Biobío, Héctor Muñoz, en una entrevista en radio San Cristóbal, analizó la situación de la capital provincial y del resto de las comunas de la zona.

Primero, la autoridad de salud comentó la difícil situación que vivió la comuna por las prolongadas cuarentenas: “Los Ángeles ha sido una de las comunas que para nosotros ha estado siempre como una de las prioridades, por lo que ha pasado. En 2020 hubo buenos momentos con un buen comportamiento en general en la región que se extendió hasta diciembre, cuando comenzó el problema en nuestro país. Los Ángeles estuvo en esa dinámica del alza de los contagios y eso se tradujo en que teníamos que ir trasladando pacientes a la provincia de Concepción o a otras regiones”.

Muñoz además examinó que “a veces, las personas no comprenden todas las situaciones porque siempre piensan que hay algo conspirativo. A uno en el ámbito personal le da rabia, porque estábamos mal en un tiempo y ahora la verdad estamos bien y se ha trabajado para eso, y sobre todo uno lo ve en los funcionarios del área de la salud (UCI y UTI). Ha sido bien difícil y lo que nosotros hemos decidido como región es siempre dar la cara con puntos de prensa, y eso es agotador, pero al final eso ayuda para que las personas le crean a la Autoridad Sanitaria”.

El profesional detalló que en Los Ángeles ha habido varios casos durante esta pandemia: “por un lado, se han contagiado hartas personas y no es que busquemos la inmunidad de rebaño, no hay que confundirlo. Pero cuando se contagian muchas personas, ya no son susceptibles de contagiarse nuevamente, pues es muy poco el porcentaje de quienes vuelven a tener Covid-19, lo que aún está en estudio, sin embargo, hay varios datos que determinan si la persona debía permanecer con inmunidad. Por otro lado, están las personas que se han vacunado y por eso queda un grupo de personas susceptibles menor, entonces deberíamos mantener una baja en los casos y una tasa de incidencia menor de cien por cada cien mil habitantes”.

Agregó que “el virus se va comportar de una forma endémica, va a estar presente, no vamos a tener cero en los casos, eso no va a pasar, lo que sí vamos a tener es un virus con un comportamiento endémico, como todos los que circulan en la región, que siempre va a estar presente, pero la idea es que sea una tasa de incidencia baja para poder obviamente tomar la medida a tiempo, y si las personas están vacunadas, el virus las va a afectar de menor manera en su salud; el comportamiento, la reacción de las personas, va a ser mejor si están vacunados”.

¿FASE 4?

En el tema de qué le falta a la comuna para estar en una fase 4, la autoridad respondió que en la región “aún tenemos una comuna en cuarentena que es Tirúa, que igual tiene menos interacción con la región, pero Antofagasta, por ejemplo, es muy parecida a Los Ángeles, que tiene harta población y una tasa de incidencia baja, y que pasó a esa fase 4. Estamos muy cerca de esa fase 4, sin embargo, pasamos recién a la fase 3. Hay que observar cómo se comporta Los Ángeles en esta fase y en la octava región, para así tomar una decisión mucho mayor, pero en fase 3 y fase 4 la diferencia es un poco más el aforo, pero en general, las medidas de autocuidado se mantienen de la misma manera”.

Otras de las razones para que la capital provincial pueda tener una mayor libertad es que más de 20 mil personas, mayores de 18 años, aún no presentan el esquema de vacunación completo. “Necesitamos que esas personas que están sin vacuna se acerquen a los vacunatorios, ya que pueden enfermarse igual y hacer que los casos vuelvan a subir otra vez, y si ellos se hubieran vacunado, la situación de Los Ángeles y la de provincia sería mucho mejor a la que ahora tenemos”, finalizó el seremi.