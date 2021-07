Este viernes se abren las salas del cine en Los Ángeles

Después de 16 meses las puertas del cine en Los Ángeles vuelven abrir, esto debido a que la fase 3 de preparación permite la reapertura de estos recintos.

Por lo mismo, el gerente del cine Hoyts Juan Paulo Gajardo, en conversación con diario La Tribuna explicó que “estamos en los últimos preparativos, ya que abriremos este viernes y desde las once de la mañana va a estar abierta nuestra boletería para la compra de entradas”.

En relación con el aforo, el encargado agregó que “tenemos permitido un máximo de 100 personas por sala, claramente a través del uso del Pase de Movilidad completo, y en esto nos han llegado varias consultas, por ejemplo: ¿Qué pasa si mi hijo tiene 15 años y tiene la primera dosis?, desafortunadamente mientras no tenga el esquema completo no se puede permitir el ingreso porque ya reduce el aforo en 25 personas”.

Respecto a la cartelera, Gajardo indicó que vamos a iniciar con tres películas bastante taquilleras, Rápidos y Furiosos 9, Space Jam: Una nueva Era y Black Widow. Así que va a ser algo bastante movido, muy esperado sobre todo para la gente que espera la película de Vin Diesel”.

En el tema sanitario el gerente fue claro en señalar que “nosotros tenemos todas las medidas, como el distanciamiento físico, harta información para el público para que ellos también sientan la seguridad y las garantías de que el cine es un espacio seguro donde van a poder visitar y disfrutar de alimentos”.

Referente a la venta de comestibles, desde la institución señalaron que “las personas se van a encontrar con un menú bastante reducido para así evitar mayor exposición y confusión en la población, pero sí pueden comer dentro de las salas del cine porque al estar al frente de una pantalla no hay una interacción”. Además “nuestro sistema de distribución de venta de entradas es burbuja sanitaria, es decir, si tu compra es dos butacas, de manera automática bloquea dos laterales en ambos costados, para que así no se tenga interacción con otro grupo familiar y si alguien compra cuatro asientos juntos va a suceder exactamente lo mismo”.

El administrador insistió que “las personas que no tengan la vacunación o que no hayan completado el esquema, no pueden ingresar, pero si un hijo o un visitante al cine está bajo del calendario de inmunización no va a tener complicación para ingresar con un adulto que –sí- tenga su Pase de Movilidad”.

El principal cine que tiene la provincia de Biobío tendrá cuatro funciones por día, comenzando a las 11:00 horas la primera y con este nuevo cambio del toque de queda, permite que la última sea a las 20:45 horas.