Por primera vez en el año las 14 comunas de la provincia de Biobío salen de cuarentena total

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció, durante la jornada de este lunes, nuevas modificaciones a las cuarentenas del Plan Paso a Paso en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Dicho plan consiste en cinco etapas: Cuarentena, Transición, Preparación, Apertura Inicial y Apertura Avanzada.

Con estos antecedentes, desde el Minsal indicaron que los retrocesos y avances en el plan serán a partir de este jueves 15 de julio a las 05:00 horas.

En detalle, 10 comunas avanzarán a Transición (fase 2), 32 lo harán a Preparación (fase 3) y solo cuatro a Apertura Inicial (fase 4). Por otro lado, cuatro retrocederán a Transición y solo dos a Cuarentena.

Por primera vez en lo que va del año 2021 la provincia de Biobío no tendrá cuarentena total, esto debido a que la única que mantenía esta medida de confinamiento era Alto Biobío, sin embargo, a partir de este jueves 15 de julio avanzará a la fase dos.

Otros de los movimientos en la zona es el avance a la fase 3 de preparación de Mulchén, por lo mismo, el alcalde Jorge Rivas, señaló que “pero ya adelanta que estamos contentos y que lo importante es seguir cuidándonos para poder seguir avanzando, además es una buena noticia para nuestros pequeños empresarios”.

El edil agregó que “lo importante es seguir con los buenos indicadores, hay que seguir cuidándose, respetando los protocolos, las normas sanitarias y que nos permitan seguir avanzando y no retroceder como muchas veces ocurre cuando una comuna pasa a fase tres. No hay que relajarse, ya que esto no ha terminado y está recién en mejores condiciones a nivel país”.

Cabe señalar que la comuna de San Rosendo y otros tres territorios retrocederá a fase 2 (Huara, Río Claro y Licantén) esto por presentar un aumento de los contagios en las últimas semanas.

Por último, retrocederá a cuarentena o fase 1, Tierra Amarilla y Hualañé. Y las que avanzan a apertura inicial o fase 4 son Pozo Almonte, Sierra Gorda, Cochamó, Tortel.