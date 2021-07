Provincia de Biobío sobrepasó las 500 personas fallecidas por Covid-19

Undertakers wearing a face mask and overalls unload a coffin out of a hearse on March 16, 2020 at the Monumental cemetery of Bergamo, Lombardy, as burials of people who died of the new coronavirus are being conducted at the rythm of one every half hour. (Photo by Piero Cruciatti / AFP)

Según el último reporte entregado este martes por el ministerio de Salud en cuanto a los decesos, de acuerdo con la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 39 personas fallecidas por causas asociadas al Covid-19, llegando a un total de 33.288 en el país.

La región del Biobío registra 2.362 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos válidos por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.

En las 14 comunas de la provincia la cifra más lamentable de la pandemia sobrepasó las 500 personas muertas a consecuencia del SARS-CoV-2.

Por lo mismo, la delegada subrogante de la Seremi de Salud en la provincia de Biobío, Mirna Gutiérrez señaló que “respecto a los decesos, en los últimos cuatro días incrementamos en once fallecidos en la provincia de Biobío, superando la barrera del medio millar, quedando lamentablemente con 507 personas que han perdido la vida por Covid-19”.

La autoridad de Salud agregó que “en un desglose comunal, Los Ángeles registra tres nuevos fallecidos, quedando con 231 en total; Mulchén dos nuevos y 49 en total; Laja dos nuevos y 34 en total; Yumbel dos fallecidos nuevos y 32 en total; Nacimiento un nuevo y 43 fallecidos en total, y Santa Bárbara un fallecido nuevo y 20 en total”.