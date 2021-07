¿Qué debe hacer Los Ángeles para no volver a la cuarentena total?

Este jueves fue anunciado por el Ministerio de Salud que Los Ángeles sale de la cuarentena total, después de estar cuatro semanas en la medida más estricta del Plan Paso a Paso.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza y su par de Redes Asistenciales, Alberto de Dougnac, anunciaron que seis comunas retroceden y 35 avanzan.

Además, la Autoridad Sanitaria dio a conocer que, debido al aumento de casos de coronavirus, cuatro comunas retrocederán a la fase 1 del Plan Paso a Paso desde este sábado 3 de julio. (Catemu, Pelluhue, Curacautín y Puqueldón).

En la misma línea el Minsal informó que son 17 las comunas que saldrán de cuarentena a partir de las 05:00 horas del lunes 5 de julio y donde se encuentra la capital provincial de Biobío.

NO VOLVER A CUARENTENA

La mayoría de los habitantes se alegraron que la comuna avanzara, sin embargo, el comentario que más se repetía es que la fase dos de transición no va a durar mucho en el tiempo, estas fueron algunas de las declaraciones que se dieron en Fan Page del diario La Tribuna, cuando se publicó la noticia que Los Ángeles dejaba la cuarentena. “¿Cuánto durará esto si la gente no se cuida? Y no les importa los demás”; “El quince volvemos a cuarentena”; “Cuánto vamos a durar fase 2 el lunes va estar todo lleno el centro nuevamente”.

El mismo alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause señaló que “es una noticia importante para la comuna de Los Ángeles porque obviamente tenemos un poco más de libertad para movernos, para realizar actividades económicas, en definitiva, también es el resultado de que se pudo controlar el foco importante que teníamos de contagio”.

El edil realizó un llamado a la comunidad “sigamos cuidándonos para que sigamos tomando esto con responsabilidad y de esa manera mantener este tema de la fase 2 y ojalá llegar a una fase 3 con más libertad, con más oportunidad de poder tener una vida entre comillas más normal y también obviamente acatando las medidas de seguridad para que todos podamos mantener en el tiempo”.

En la misma línea el seremi de Salud, Héctor Muñoz indicó que “la positividad en Los Ángeles ha bajado bastante y según el informe de trazabilidad está en un 6,2%, pero es un descenso importante y esto significa que hay menos circulación viral del coronavirus, y una baja en los casos diarios”. Además “la curva de contagios ha ido al descenso de manera significativa, por lo tanto, hay menos cantidad de circulación y una tasa de incidencia alentadora”.

Muñoz explicó que “el gran desafío es mantener la fase dos y si seguimos en las medidas de precaución y el proceso de vacunación vamos a seguir avanzado en el plan Paso a Paso y no volver a cuarentena y este no es un trabajo de la Seremi de Salud, del equipo de trazabilidad, sino que también depende de las personas, que usen la mascarilla el recambio de esta y evitar los espacio cerrados o las reuniones familiares sigue siendo fundamental para cortar la cadena de la enfermedad”.

Para la autoridad regional la nueva fase podría durar más que otras veces, “pero todo esto puede cambiar si se presenta un brote importante o incluso las variantes hacen que la situación sanitaria sea diferente y si seguimos aumentando el proceso de vacunación podemos tener una fase dos más prolongada”.

Para la presidenta de la Asociación de Enfermeras(os) del Complejo Asistencial de Los Ángeles, Karina Green el que la capital provincial no vuelva a otro confinamiento es generar un diagnóstico sobre el estado de la pandemia en la provincia y la comuna, para ver cuáles son las cosas que se pueden potenciar que es lo que la ciudad podría haber estado haciendo bien, y de acuerdo a eso generar un plan”.

Green estuvo de acuerdo con las demás autoridades en que “aquí hay que seguir incentivando el uso de la mascarilla, tener el distanciamiento físico, ya no vamos a estar encerrados en las casas, pero sí extremar las medidas de precaución y lo otro que es súper importante que hay que aislar, la trazabilidad no se puede perder porque haciendo esas dos cosas de manera correcta, tú puedes detener los contagios y que es lo más importante”.

Por último, la representante del gremio dijo que “ya está el tiempo donde se iba a comenzar a ver el efecto de la vacuna, pero ahora hay que evitar que entre la Delta y para eso ya está comprobado que la variante no te genera más morbilidad, sino que más casos porque se trasmite mucho más rápido y con mayor facilidad, por lo tanto, lo importante es trazar y aislar”.