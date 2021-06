Variante Delta del coronavirus se transmitiría en menos de 10 segundos: Mascarilla es fundamental para evitarla

Jeanette Vega, consultora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y exsubsecretaria de Salud Pública, señaló en radio Futuro que “esta variante es más transmisible que las previas y está mejor adaptada a las células humanas, entonces, las personas que se infectan tiene mayor cantidad de virus”.

“Entre las personas no vacunadas o la mitad de las personas vacunadas con Sinovac puede contagiarse, porque Sinovac previene la muerte, pero no el contagio. Lo que está en juego es que apostar sólo por la vacuna no es suficiente para eliminar el virus”, añadió.

Según Jeannette Young, directora de Salud del Estado de Queensland, en Nueva Zelanda, la variación del covid-19 que surgió en India ha generado preocupación, debido a la rápida forma que tienen los seres humanos en contagiarse con ella.

“Si recuerdan, al comienzo de la pandemia hablé de que unos 15 minutos de contacto cercando eran una preocupación. Ahora, parece que son cinco a diez segundos”, dijo la autoridad neozelandesa.