¿Por qué Los Ángeles no salió de cuarentena total?

La mayoría de los angelinos estaba expectante a que la capital provincial de Biobío avanzará en el ya cuestionado Plan paso a paso interpuesto por el Ministerio de Salud.

Esto porque las cifras de Covid-19 van a la baja por tercera semana consecutiva, y la misma autoridad sanitaria había señalado que “estamos muy cerca de avanzar de fase en Los Ángeles”.

Por lo mismo, el Seremi de Salud, Héctor Muñoz explicó las razones de que Los Ángeles se mantenga una semana más en cuarentena total, “lo primero que hay que decir que llevamos 20 días de esta medida, las cifras están muy favorables en el sentido del avance, pero entre casos positivos y casos probables tenemos 211 como tasa de incidencia y la positivada acaba de bajar del 10%”.

Otras de las razones que dio Muñoz es que “nosotros dijimos que después de tres o cuatro semanas queríamos que la comuna avanzara, pero esto no depende solo de la Seremi, sino que también de la evolución de la enfermedad, un brote significativo, por ejemplo tuvimos el día del padre recién y esperamos que esto no influya en los casos nuevos a nivel regional y también en la comuna de Los Ángeles”.

Para el titular del Minsal en la región que capital provincial de Biobío no esté dentro de las primeras comunas que tiene mayor cantidad de vacunación de la población objetivo, “otro temas es que si queremos salir de esta medida, tenemos que tener claro de no volver en un poco tiempo a la cuarentena, por eso hay que hacer este último esfuerzo de una semana y no avanzar a fase dos y que no pase lo mismo que la última vez que avanzamos, pero no con cifras muy buenas, esto porque había una fatiga pandémica”.

En la misma línea, el Seremi de Salud manifestó que “las cifras son alentadoras y la idea es que las personas hagan este último esfuerzo de cuidarse, ya que cualquier esperanza de avanzar o cuando vemos números buenos, la idea es que hay que cuidarnos más para tener una situación sanitaria de fase dos y que se prolongue en el tiempo y porque no avanzar a una fase mayor”.

La autoridad de salud agregó que la situación se volverá a analizar este día lunes y si se mantiene la baja en los contagios obviamente la próxima semana podríamos tener noticias sobre la comuna de Los Ángeles”.

VARIANTES

Una vez más la autoridad sanitaria confirmó que las variantes del Covid-19 se están diseminando por la región y la provincia de Biobío “lo más probable que tengamos la variante brasileña propagándose por la zona y que es más contagiosa al igual que la variante Delta, por eso que el uso de la mascarilla es importante, el evitar los lugares cerrados, el lavado de mano y vacunarnos”.

Ante esto el Seremi de Salud dijo que “las dosis contra el Covid-19 si tiene efecto contra las nuevas variantes, ¿cuanto es el efecto que tiene? En la Pfizer y la AstraZeneca ya están los primeros estudios que señalan que si son efectivos, por lo mismo, con la vacunas y el autocuidado podemos bajar los casos”.

OTRA CAUSA SON LOS HOSPITALIZADOS

El director del Servicio de Salud Biobío, Dr. Fernando Vergara como es habitual dio a conocer la situación de los hospitalizados en los recintos de salud de la provincia de Biobío

“Este jueves 24 de junio, informamos que tenemos 118 pacientes hospitalizados en nuestra red asistencial. Del total de pacientes, 68 se encuentran hospitalizados en el Complejo Asistencial Dr. Victro Rios Ruiz”, destacó Vergara.

El directivo comentó que “50 están en la Unidad de Paciente Critico COVID, 32 de ellos conectados a ventilación mecánica y 18 hospitalizados en medicina”.

En tanto, en los hospitales de la familia y la comunidad el director del Servicio dio cuenta de la siguiente cifra de pacientes hospitalizados; Hospital de Mulchén con 19; Hospital de NAcimiento con ocho, hospital de Laja con seis; hospital de Yumbel con cinco, hospital de Huépil y Santa Bárbara con un paciente respectivo.

Por último, Vergara expresó que “en la Clínica Los Andes, actualmente, se encuentran diez pacientes, seis de ellos en UCI conectados a ventilador mecánico y cuatro pacientes en UTI.