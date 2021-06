Angelinos opinan ¿Qué les parece la nueva cuarentena?

“Era una medida que se esperaba; la gente se lanzó el primer día a las calles, como locos a comprar; esto era un mal que se venía venir”. Claudia Villagrán.

“Me parece una buena medida; los contagios no paran, solo aumentan; en mi caso, no me afecta porque no estoy trabajando, pero a mis hermanos sí, ya que deben pedir permiso; mi mamá es la que sufre porque se la pasa encerrada, aunque en parte es bueno para ella porque es adulta mayor y así la podemos cuidar”. Edward Cuevas.

“Yo creo que está bien, es la única forma de bajar los casos. Esto es solo cuidarse y cumplir los protocolos. Tenemos que estar unidos y encerrados en las casas porque si no, vamos a estar un año más en esto. Yo creo que nos afecta a todos, a los que trabajan, los que estudian, pero no podemos no cumplir las reglas”. Chaco Yaris.

“La gente no entiende. Nos estamos cuidando los adultos mayores, pero la juventud no. Yo hallo que la gente está muy irresponsable, hacen fiesta, casamientos, bautizos, y a veces yo pienso que esta enfermedad nunca se va ir de Los Ángeles”. Rosa Arriagada.

“Para nosotros es bien complicado porque se nos acaba la única forma de ganarnos la vida. Además, yo no he recibido ningún bono, solo he estado con el 10%, pero pienso que lo primero que deben hacer es cerrar los malls porque la gente ahí se enferma”. Marco Alarcón (comerciante).

“Yo veo a muchos con la mascarilla, pero abajo en el cuello, están fumando, también veo muchos niños. Así que creo que es muy necesario, porque la gente no respeta nada y no se cuida”. Fernanda Díaz.