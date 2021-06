Colegio Médico Los Ángeles: “estamos preocupados por el aumento de los contagios”

La comunidad de Los Ángeles comenzó la tercera semana de fase 2, sin embargo, las cifras de Covid-19 que presenta el territorio no son favorables para mantener esta medida por un largo plazo.

Con cifras por sobre los 100 casos diarios, el Colegio Médico Regional Los Ángeles, por medio de su presidente, el doctor Luis Medina Barra, señaló que “vemos con mucha preocupación cómo siguen aumentando los casos activos en la provincia de Biobío y en la ciudad de Los Ángeles, llegando a cifras históricas de sobre 800 pacientes activos en la comuna”.

Medina expresó que “hacemos un llamado a nuestra comunidad a seguir respetando las medidas de prevención básica, como son el lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarillas y solicitar que no salgan de sus domicilios, excepto en situaciones que realmente ameritan, como son las emergencias”.

Para el profesional de la salud, uno de los principales problemas que tiene la capital provincial es la movilidad, “a través de la cual, el virus se transmite entre las personas; creemos que el tema de la movilidad social también va a aumentar con este pase de movilidad que está implementando el Ministerio de Salud, el cual en este momento debe ser revisado, ya que no están las condiciones sanitarias para poder aplicarlo”.

El representante del gremio insistió en un llamado, esta vez a las autoridades: “tienen que reevaluar la implementación del Paso a Paso, mejorar la comunicación de riesgo y no dar señales de que la pandemia está controlada. Debemos también llamar a nuestras autoridades y a la comunidad en general a participar en forma activa en los procesos de vacunación, dado que las dosis son eficientes y efectivas en la prevención de enfermedad grave y el riesgo de caer en una unidad crítica, no así en la transmisión de la enfermedad de persona a persona”.

El presidente del Colegio Médico en Los Ángeles expresó que “la vacuna no exime de seguir cumpliendo las medidas sanitarias antes descritas; creemos también que nuestra comunidad se debe informar por medio de fuentes oficiales, como son las páginas del Colegio Médico y del Ministerio de Salud”. Por último, el médico neurocirujano comentó que “hay que evitar seguir el consejo de personas que pueden tener ideas que no están basadas en la evidencia y que llaman a no vacunarse, o que llaman a aumentar la movilidad social”.