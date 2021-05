Los Ángeles muy cerca de la tercera cuarentena

En el último balance entregado por la autoridad Sanitaria en la región del Biobío, Los Ángeles quedó a tan solo cuatro casos de empatar con la capital regional, Concepción, y a cinco de ser el territorio con la mayor cantidad de contagios en todo lo que va de la pandemia.

En el informe entregado por la Seremi Salud, la mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Concepción con 16.864, Los Ángeles con 16.860 y Talcahuano con 11.447, mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío con 11.409,6 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por Lota y Negrete con 9.936,6 y 9.876,3 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Además, se informó que en la provincia de Biobío se suman 219 casos nuevos, 32.100 acumulados y 1.292 activos de Covid-19.

En el caso de Los Ángeles, sumó 102 casos, mientras que los casos activos llegaron a los 682, con lo que es la comuna que presenta la mayor cantidad, seguida de Concepción, con 381, y San Pedro de la Paz, con 231.

El Seremi de Salud, Héctor Muñoz, en la vocería regional, señaló que “Los Ángeles salió de cuarentena por la cantidad de tiempo que llevaba en confinamiento, sin embargo, se mantuvo el cordón sanitario, y hemos escuchado algunas voces que no quieren esta medida sanitaria, pero para nosotros es muy importante porque así no permitimos el ingreso de las personas solo con permiso temporal y no con el pase de movilidad, por lo tanto, es una medida de fiscalización importante”.

La autoridad de salud se puso en el lugar de que, si no hay cordón sanitario, “ingresarían a Los Ángeles todas las personas que tienen el permiso más los que están habilitados para el pase de movilidad, pero acá dependemos de las medidas de autocuidado de la gente”.

Muñoz invitó a la comunidad angelina a la autorreflexión: “cuántas de las personas que llegan a las diferentes casas se toman un café y se sacan la mascarilla, y aunque suene reiterativo, el 75% de los brotes son intradomiciliarios y familiares, por lo tanto, se debe usar la mascarilla y mantener la distancia física cuando alguien nos visite, porque creemos que las personas conocidas no van a transmitir el virus y eso es un grave error”.

AL LÍMITE

Desde el 17 de mayo que la capital provincial avanzó a fase de preparación, pero no por un tema de que las cifras hayan mejorado, sino que en su momento las autoridades dieron a conocer que era por los casi tres meses que se estaba extendiendo esta medida.

“La situación de Los Ángeles está al límite de pasar a una cuarentena, las cifras no son buenas, la tasa de incidencia es de 414,2%, la positividad aumentó, estábamos llegando a menos de un 10 por ciento, pero llegó a un 15,5% de toda la comuna”, sostuvo Muñoz

Ante esto, el seremi de Salud fue enfático en indicar que la población, ante más libertad, debe presentar una mayor responsabilidad. “Al estar al límite de retroceder, las personas deben usar mascarilla dentro de la casa, ya que la realidad es que se reciben personas dentro de las casas en Los Ángeles y no se cumplen las medidas”.

Por último, informó que el cordón sanitario es una medida que se está evaluando, para ver si se extiende o se levanta.

HOSPITALIZADOS

El director del Servicio de Salud Biobío, Fernando Vergara, dio a conocer que “este jueves 27 de mayo informamos que tenemos 145 pacientes hospitalizados en nuestra red asistencial”.

Del total de los pacientes, 100 se encuentran hospitalizados en el Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz”, 57 están en la Unidad de Paciente Crítico Covid, 37 de ellos conectados a ventilación mecánica, y 43 hospitalizados.

En la Clínica Los Andes actualmente se encuentran 11 pacientes, ocho de ellos en UCI conectados a ventilador mecánico, dos pacientes en UTI y un paciente en Medicina.