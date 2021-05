“Que el dolor no te sea indiferente”: Comienza campaña para sensibilizar a la población sobre el Covid-19

Este martes 25 de mayo, la SEREMI de Salud del Biobío comenzó una nueva campaña regional para contribuir a evitar la propagación del Covid-19, denominada “Que el dolor no te sea indiferente”, que busca sensibilizar a la población respecto a la necesidad de cumplir las medidas de prevención u otras disposiciones sanitarias para evitar riesgos de contagio.

“La campaña cuenta con 6 piezas orientadas a radio y televisión, así como a web y redes sociales, de una duración cercana a los 40 segundos cada una, donde se relata la experiencia de 3 personas que sobrevivieron al Covid-19 tras una hospitalización, así como la de referentes del sector salud, más allá de su rol sociosanitario”, declaró el Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz.

Los testimonios de personas recuperadas de Covid-19 corresponden al profesor, Alejandro Rocha; al funcionario de la salud, Alejandro Martínez; y a la dueña de casa, Inés Medina; mientras que los referentes del sector sanitario corresponden al Presidente Regional del Colegio Médico, Germán Acuña; la Presidenta Nacional de Confusam, Gabriela Flores; y el Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz.

“Dentro del contenido de las piezas destacan las consecuencias que origina en terceros, como la pareja o la familia, el incumplir disposiciones sanitarias como no usar mascarilla, participar ilegalmente de un encuentro de amigos, vulnerar una cuarentena domiciliaria o comunal, además de no aislarse preventivamente ante la presencia de síntomas o no declarar los contactos estrechos”, agregó el Seremi.

Esta, es la segunda campaña regional del presente año para ayudar a evitar la propagación del Covid-19, siendo precedida por la campaña de detección precoz “Necesitamos que esto cambie”, difundida por radio, web y redes sociales, que incentivaba la adopción de conductas protectoras ante cifras rotundas, como el hecho que el 70% de los brotes de la región son de origen familiar, que entre el 30% y 40% de las personas consulta tras el tercer día de síntomas, y que muchas personas confirmadas por Covid-19 omiten información en la entrevista epidemiológica.