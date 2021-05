Krause reiteró llamado a prevención tras muerte de funcionario: Tenía las dos vacunas

El alcalde de Los Ángeles Esteban Krause reiteró el llamado a la comunidad a prevenir contagios de Covid 19 ante el fallecimiento de Fabián Valdebenito, funcionario de la municipalidad de Los Ángeles quien falleció en los últimos días, a pesar de contar con sus dos vacunas.

En particular, Krause a través de sus redes sociales, junto con enviar las condolencias a su familia, comentó que “les quiero volver a hacer un llamado a que nos cuidemos, a que respetemos estas restricciones que hoy día existen, algunos lo ven lejano y que no les va a tocar, pero estamos todos con la posibilidad de contagiarnos, vacunados o no vacunados”.

Finalmente el alcalde de Los Ángeles reiteró el llamado a la comunidad a cuidarse y prevenir los contagios, y junto con eso evitar una nueva cuarentena para la comuna, la cual trae consigo impactos económicos, sociales y emocionales, precisó.