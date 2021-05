Krause: “No podemos caer en una tercera cuarentena”

Este lunes 17 de mayo a las 5.00 de la madrugada la comuna de Los Ángeles dejó atrás la cuarentena más larga que se tenga registro, pero con el inicio de un cordón sanitario que no tiene fecha de término.

Por lo mismo, diario La Tribuna le consultó al reelecto alcalde Esteban Krause, por el inicio de esta fase dos, quien señaló que “lamento mucho que las decisiones por lo menos aquí en Los Ángeles y entiendo que también en otras comunas no se toman conociendo o solicitando la opinión de las autoridades locales. Creo que ese es un tremendo error”.

El edil que va por su tercer periodo comentó que “Los Ángeles tiene características particulares que la hacen distinta y una de esas, es la movilidad de las personas entre lo urbano y lo rural, entre comunas y regiones, entre provincias. la comuna tiene una tremenda movilidad”.

Además, Krause indicó que “en ese sentido creo que es importante en esta fase no relajarse, no podemos caer en una tercera cuarentena, porque es fácil caer de nuevo y más difícil entrar en fase tres. Por lo tanto, quiero hacer un llamado a nuestras vecinas y vecinos que no nos descuidemos. Todos tenemos ciertas responsabilidad en lo que sucede en nuestra comuna.