ENTREVISTA EXCLUSIVA: Paris se abre a opción de liberar calendario de vacunación para comunas extremas como Alto Biobío

Hasta la cordillerana comuna de Alto Biobío llegó este sábado el ministro de Salud, doctor Enrique Paris, quien visitó la zona en el marco de una serie de actividades desarrolladas en el Cesfam ubicado en la localidad de Ralco.

Posteriormente, el secretario de Estado recorrió las dependencias del recinto de salud que fue inaugurado en julio de 2018. Allí, visitó la sala intercultural, el box odontológico, el laboratorio, la sala de rayos X y el servicio de urgencias.

Después, recibió a diario La Tribuna de manera exclusiva en una de las salas de rehabilitación con que cuenta el recinto de salud. En la primera pregunta se le consultó al ministro: ¿cómo analiza la situación que está viviendo la región del Biobío con sus tres provincias?

El titular de Salud comentó que “con varias comunas que están en fase 2 y muchas cuarentenas y sin variación, por lo tanto, la comuna que tiene fase 2 o fase 1 están ahí porque tienen índices sanitarios muy malos, por ejemplo, la positividad a nivel nacional es de 9%, pero por lo que estuve viendo acá, la positividad es de 17%”.

En la misma línea, señaló que “otro hecho de la causa es que acá hay gran cantidad de pacientes con la enfermedad, el aumento semana a semana, esto se mide a los siete o 14 días, y por eso nosotros tomamos medidas, ya sea por región o por comuna. Otro índice importante es el grado de ocupación de camas de la unidad de tratamiento intensivo, ahí están bien, afortunadamente, Biobío no está con colapso, tiene bastantes camas y, por otro lado, a nivel nacional, estamos viendo una caída en la ocupación de camas”.

Para Paris esto tiene una explicación debido a que “se está ‘enfermando’ gente más joven, entre 39 y 46 que no se agravan tanto, pero igual ocupan una cama. Y eso tiene que ver con las conductas de riesgo, como las fiestas clandestinas, no usar mascarilla, no respetar la cuarentena o el toque de queda. Pero además tiene que ver con la vacunación, ya que hemos visto que en ese grupo de edad entre 39 y 49 la gente no se vacuna con la misma intensidad como se vacunaron los adultos mayores”.

Se planteó el tema de la comuna de Los Ángeles, que lleva más de 75 días en cuarentena, y recién la semana pasada se instaló un cordón sanitario. Por lo mismo, se le preguntó: ¿cómo se explica una medida cuando se han pasado dos meses en confinamiento?

El jefe del Minsal respondió que, “en primer lugar, una cuarentena larga como la que Los Ángeles está sufriendo y ya es la segunda por un período relativamente corto de intermedio, agota a las personas y comienzan a no cumplir las medidas. Observamos que comenzó a haber mucha circulación, gente que entraba y salía de Los Ángeles con mucha frecuencia, por diferentes motivos, y es por eso que se puso el cordón”.

Para el ministro de Salud, esta medida presenta un gran problema porque él mismo evidenció: “cuando venía en auto desde Santiago, me encontré con una cola que era gigantesca. Entonces eso también es un esfuerzo enorme para la población y yo lo comprendo, pero ¿qué tenemos que hacer? El máximo esfuerzo para tratar de salir de la cuarentena, o sea, que bajen los casos, que usen las mascarillas, y ahí la única forma de evitar la diseminación del virus es usar mascarilla, distanciamiento físico incluso dentro de la casa”.

¿Cuándo se va a analizar la situación de Los Ángeles? El titular de Salud manifestó que “todos los lunes y jueves nosotros revisamos la situación comuna por comuna, pero en Los Ángeles son varios los factores que inciden: la cantidad de camas UCI ocupadas, la positividad de la PCR, la incidencia por 100 mil habitantes, cuántos casos por búsqueda activa, entre otros; todo ello incide en la toma de decisiones con respecto a la cuarentena”. Por lo mismo, acotó que las cuarentenas prolongadas “presentan un agotamiento y fatiga pandémica, por lo que se debe revisar”.

VACUNACIÓN EN ALTO BIOBIO

El ministro de Salud, acompañado por el alcalde subrogante de Alto Biobío, Mauricio Salazar, visitó la clínica móvil del Servicio de Salud Biobío, ubicada a las afueras del centro de salud familiar, donde una de las preocupaciones es que dicha localidad se encuentra en la baja tasa de vacunación, la que no supera el 27% con su primera dosis.

Al respecto, Paris indicó que esto no es solo del Biobío, sino que también se vive en las zonas cordilleranas de Arica e Iquique, por lo que se iniciará una campaña comunicacional para incentivar la inoculación de la población. “Hemos dicho que la vacuna es voluntaria, gratuita y segura, a nadie podemos obligar a vacunar, por lo que tenemos que convencerlos educándonos, en donde diremos que les evitará enfermar gravemente o fallecer. Aquí todos deben ayudar”.

Ministro, ¿está la posibilidad de liberar el calendario de vacunación para comunas extremas como Alto Biobío? Esto debido al bajo porcentaje de esa comuna.

“Hay que revisar esa posibilidad, tienes toda la razón, no se me había planteado esa pregunta, porque además me acabo de informar y muchas veces se demoran cuatro horas en llegar y el permiso solo dura dos horas, por eso me comprometí a revisar con la subsecretaria Martorell, porque en zonas donde no hay una buena cobertura, si nosotros tenemos buena disponibilidad de dosis, es una buena idea que se vacunen todos los que lleguen. No es lo mismo Alto Biobío que en Santiago, donde hay metro, buses y en cualquier minuto pueden ir”, sostuvo Paris.

Por último, la autoridad sanitaria cerró su visita reiterando sus agradecimientos a todos los funcionarios y funcionarias de salud de la provincia, destacando la labor que realizan los profesionales y técnicos de zonas tan apartadas y extremas como Alto Biobío.