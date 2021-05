Los Ángeles por segundo día vuelve a sumar 100 casos nuevos y con 597 activos de Covid-19

En el nuevo balance diario entregado por la Seremi de Salud, se informó que en la provincia de Biobío hay 221 casos nuevos, 28.581 acumulados y 1.252 activos de Covid-19.

Los Ángeles sumó 100 casos (jornada de ayer 120 PCR nuevos), con lo que el total de acumulados alcanzó los 15.021 en lo que va de la pandemia, mientras que los casos activos en la capital provincial llegaron a los 597.

La capital provincial presenta la mayor cantidad de casos activos; seguida de Concepción, con 293; y Coronel, con 208.

En el desglose por comuna: Mulchén registró 31 casos nuevo y 176 activos; Cabrero con 13 y 45 activos; Alto Biobío con 12 y 58 activos; Nacimiento con 12 y 60 activos; Negrete con once y 64 activos; Quilleco con once y 45 activos; Laja con nueve y 43 activos; Santa Bárbara con siete y 75 activos; Yumbel con seis y 39 activos; Quilaco con cuatro y once activos; Tucapel con tres y 18 activos; Antuco con un caso y siete activos y San Rosendo con un caso y 14 activos.

A nivel regional, la mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Concepción (15.999), Los Ángeles (15.021) y Talcahuano (11.047), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío con 10.184,5 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Lota y Arauco, con 9.608,7 y 9.234,4 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

El Seremi de Salud Héctor Muñoz señaló que “en la red regional de salud pública y privada tenemos un total de 317 camas UCI y 160 camas UTI, con 33 y 31 disponibles respectivamente, que equivalen al 10% y 19% de disponibilidad respectivamente, contando, además, con una alta capacidad de reconversión, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma región u a otras regiones del país de ser necesario. La dotación de ventiladores mecánicos llega a 327, 132 de ellos disponibles, correspondiente al 40%”, añadió Muñoz.

De acuerdo al reporte Covid-19 del Minsal, la región del Biobío registró 8.187 PCR informados, con 438 nuevos casos PCR positivos (5% positividad día).