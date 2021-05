Por primera vez 23 pacientes del Hospital de Los Ángeles recibirán prótesis en extremidades inferiores

El 30 de Julio del 2020 la vida de Pablo Loyola Retamal, de 24 años, cambió por completo, ya que mientras se desempeñaba en un predio agrícola, sufrió un accidente en una máquina cosechera, en el cual perdió parte importante de una de sus piernas, por lo que fue necesario amputarle la rodilla.

“No me eché a morir por nada, seguí luchando por delante y nunca me quedé. Dentro del hospital pasé por dos operaciones y sigo en tratamiento”, dice orgulloso, después de probar por primera vez el aparato protésico que le permitirá caminar y probablemente, en un futuro no muy lejano, reinsertarse en su trabajo como desea.

Así lo relató desde la sala de fisioterapia del Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz”, donde ha vivido un proceso esperanzador, gracias a su esfuerzo y al trabajo de un equipo multidisciplinario (fisiatra, kinesiólogo y terapeuta ocupacional) que por primera vez puede concretar este tipo de procesos, con fondos asignados por el Ministerio de Salud.

La doctora Ximena Díaz, jefe del Centro de Costo de Medicina Física y Rehabilitación del hospital, detalló que este tipo de procedimientos “no se hacía en Los Ángeles, lo más cercano que tuvimos hace un par de años atrás fue un programa en Concepción, donde nuestros pacientes tenían que viajar con todas las dificultades que ello significa para un amputado”.

Sin embargo, ahora se podrá costear 23 aparatos protésicos, para personas que tengan amputaciones de las extremidades inferiores, que reúnan los requisitos físicos y las condiciones de salud general. “No es posible para todos los pacientes, por cuanto hay requisitos que deben cumplir como capacidad cognitiva, capacidad visual, capacidad física que a veces pierden por las enfermedades, el nivel de amputación que tengan para que la prótesis pueda ajustarse al muñón, compromiso para asistir al tratamiento, y seguir las condiciones que le vayamos indicando”.

Sofía Fonseca, médico fisiatra del complejo asistencial, señaló que “en general es un proceso más rápido que el entrenamiento previo, lo más largo es el entrenamiento pre-protésico y eso es muy variable dependiendo de cada paciente entre dos a seis meses, y en el proceso de adaptación de prótesis la confección es rápida, aproximadamente quince días a un mes, y después viene un entrenamiento que puede ser de uno a tres meses”.

Durante todo el proceso, el usuario se somete a ejercicios guiados por un kinesiólogo, y técnicas de vendaje orientadas por un terapeuta ocupacional, además del acondicionamiento del paciente a su actividad habitual, todo con el objetivo de lograr nuevamente la autonomía de quien la perdió a raíz de un hecho traumático.

LA ESPERANZA DE VOLVER A CAMINAR

Juan González, protesista y líder de la empresa que se adjudicó la entrega del servicio, sostuvo que, tras la prueba del molde, los beneficiarios muestran su felicidad y agradecimiento, lo que incide directamente en su rehabilitación. “Es un programa bastante bueno, porque tiene un impacto directo hacia el usuario, desde el punto de vista de la integridad de los profesionales, porque se trabaja con un equipo multidisciplinario, por lo que se logra un resultado mucho más efectivo hacia los pacientes”, declaró.

Lo reafirma de pie gracias a su prótesis de pierna, afirmado en las barras estabilizadoras, y con una mirada que trasluce todos sus anhelos, Pablo Ríos, quien asegura que este proceso ha sido muy rápido, y lo califica como “genial”. “Lo único que quiero es volver a caminar, ya me siento cansado con los bastones o si no con silla de ruedas. Me sentí bien, orgulloso porque podré volver a andar. Sería genial volver a trabajar, así que si Dios quiere con la prótesis podré hacerlo”.

Cabe mencionar que la pandemia no ha impedido el funcionamiento del Centro de Costos de Medicina Física y Rehabilitación, donde se han tomado todos los resguardos para mantener libre de contagios tanto al equipo como a los pacientes.