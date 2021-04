TRISTE RÉCORD: 20 personas han muerto por Covid-19 en los últimos cuatro días en la provincia de Biobío

FILE - In this July 7, 2020, file photo, hospital staff members enter an elevator with the body of a COVID-19 victim on a gurney at St. Jude Medical Center in Fullerton, Calif. California's death count from the coronavirus surpassed 15,000 on Sunday, Sept. 20, even as the state saw widespread improvement in infection levels. (AP Photo/Jae C. Hong, File)

La jornada de ayer, el Servicio de Salud Biobío dio cuenta que en la provincia de Biobío permanecen 165 pacientes hospitalizados en la red asistencial, es decir, tanto pública como privada.

Esto es solo un dato de lo sobrecargado que está el sistema hospitalario en la zona, lo que también repercute en los fallecimientos a consecuencia del Covid-19.

El delegado de Salud en la provincia de Biobío, Cristóbal Vidal señaló que “la cifra de fallecidos se convierte en la más alta en un periodo de cuatro días en la provincia. Lamentablemente, 20 personas murieron por Covid-19 en este periodo de tiempo, quedando con 299 personas fallecidas a causa de esta enfermedad”.

El matrón de profesión recordó “todo el tenor del trabajo que nosotros realizamos en esta pandemia en cuanto a la prevención, al autocuidado, a los mensajes que entregamos habitualmente, a la fiscalización, al trabajo en conjunto, lo que buscan es evitar los contagios para evitar llegar a la cara más lamentable como esta, que son las personas fallecidas”.

Por lo mismo, la autoridad una vez más hizo un llamado a cuidarse y evitar las reuniones sociales “si bien hay muchas personas que van a poder sobrellevar esta enfermedad de manera asintomática o leve, otras no podrán llegar sin consecuencias”, sostuvo Vidal.

Con esto la cifra de fallecidos en la provincia de Biobío quedó de esta manera: Los Ángeles lidera la lista con 139 fallecidos, Mulchén con 25, Nacimiento con 24, Cabrero con 23, Yumbel con 21, Laja con 17, Quilleco con 12, Tucapel con diez, Alto Biobío con siete, Santa Bárbara con seis, San Rosendo con cinco, Antuco con cuatro, Negrete con cuatro y Quilaco con dos.

MOVILIDAD

La máxima autoridad de Salud en la provincia indicó que un estudio realizado por Universidad del Desarrollo respecto a la movilidad de las personas por la ciudad de Los Ángeles, este da cuenta que “la semana anterior disminuyó un 9%. Pero, lamentablemente, los fines de semana aumenta un 12%, lo que no es nada positivo. Nosotros lo que visualizamos, es que normalmente las personas los fines de semana aumentan la movilidad”.