José Antonio Kast:"Estas no son solo son horas críticas para mí, sino que principalmente para todos los chilenos”

“Escribo estas líneas desde el aislamiento total, conectado a máscaras y vías intravenosas con remedios que me están ayudando a recuperar la capacidad pulmonar. Muchas veces me ha tocado acompañar a enfermos y personas que lo pasan mal, pero nunca en mi vida había pasado por una situación personal como ésta. Ser uno el afectado produce un temor natural y humano, pero confío plenamente en Dios y como siempre me pongo en Sus Manos para que haga Su Voluntad. Es algo que he repetido toda mi vida: Si Dios nos da vida y salud es porque algo necesita de nosotros“, comenzó expresando Kast.

El político confesó que “no han sido días fáciles para mí, ni para mi familia, pero no se comparan con el sufrimiento y complejidades que tienen que enfrentar la mayoría de los chilenos aquejados por este virus”.

Kast también realizó un llamado dirigido al gobierno, “respaldo lo que ha hecho y espero que siga haciendo, por extremar todos los esfuerzos para apoyar a los chilenos que más sufren y que requieren soportes sanitarios, soluciones sociales y aportes económicos. Sigo pensando que encerrar al país por completo, solo agrava las consecuencias de angustia y desvalimiento de miles de trabajadores y emprendedores”, indicó. “Pero si se adopta esa medida, es indispensable que ésta vaya de la mano de auxilios para las personas y emprendedores”, añadió.