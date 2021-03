Trabajador de funeraria: “Estas últimas dos semanas se han incrementado las muertes en los domicilios por Covid-19”

Los fallecidos en las últimas dos semanas se han incrementado en la provincia de Biobío y de igual manera en Los Ángeles, y en el resto de las demás comunas, sin ir más lejos, a comienzos de marzo los decesos en la zona eran de 207, 89 en la capital provincial, 19 en Cabrero y 18 en Nacimiento.

Pero si extendemos esto a cuatro semanas, se han registrado 140 fallecimientos, correspondiendo al 58% de las muertes en total e implica una tasa del 1,36% sobre los contagios totales de la provincia y, además, un promedio de edad es de 73 años. De los decesos totales, el 10% corresponde a Covid y en marzo de 2021, el porcentaje se eleva a 20,7%, es decir que, en la provincia, durante este mes, 1 de cada 5 decesos es por coronavirus.

Con estas cifras no hay duda que el mes de marzo ha sido el peor mes de la pandemia para la comuna de Los Ángeles, es por esto que diario La Tribuna conversó con un trabajador de la funeraria Ruiz, Cristian Contreras que lleva más de 18 años trabajando en una de las más emblemáticas empresas de servicio de responso en la provincia.

Lo primero que relató el hombre de 37 años es que “yo llevo trabajando más de 18 años, obviamente lo que estamos viviendo como trabajadores de las funerarias no me había tocado verlo nunca, sobre todo en estas últimas dos semanas han incrementado las muertes en los domicilios por Covid-19, por ejemplo, hace tres semanas atrás habíamos retirado una persona que había muerto en su casa, pero en lo que va de estas semanas van seis solo de la empresa donde yo trabajo, yo no hablo de las demás funerarias”.

Ante la consulta de que, si esto se debe a la disponibilidad de camas en los recintos de Salud, Contreras comentó que “yo creo que es por la escasez de camas UCI, ya que a principios de la semana pasada yo vi la publicación que hicieron la Fenats Histórica Complejo Asistencial Los Ángeles que están al 100% y lo que nos dicen la gente igual, porque van al hospital y no hay camas, y la única solución que les dan es que se queden en la casa”.

Para este técnico en administración de empresas, la situación se ha vuelto compleja “ya que retirar cadáveres desde los domicilios no es lo mismo que retirarla desde un hospital, porque cuando nos entregan desde el Complejo Asistencial vienen en bolsa sanitaria que está prácticamente sellada y lo único que hacemos es manipular el cuerpo dentro de la bolsa, lo ponemos dentro del ataúd y sellamos este completamente y de ahí se retira y se lleva directo al cementerio”.

En cambio en el domicilio, uno se encuentra que está todo contaminado, la cama o camilla donde falleció la persona está todo infectado, las personas generalmente dejan a los enfermos en el primer piso cuando estas son de dos piso o le acomodan un lugar para que esté la persona contagiada, las condiciones son otras, nosotros obviamente tomamos los resguardos, con estos buzos desechables, con doble guante, doble mascarilla para poder hacer ingreso y obviamente después de un baño de amonio cuaternario”.

Los funcionarios de esta funeraria que lleva más de 40 años en la zona, nunca les había tocado vivir una situación así, “esto es tremendo, la gente a pesar de todas las noticias aún está incrédula, simplemente cuando les toca vivir el momento recién toman conciencia de esta enfermedad”.

Contreras hace un llamado a la comunidad sobre esta situación “esta enfermedad sí existe, esto no es un invento del gobierno que solo está en Chile o en Los Ángeles, mi llamado es a cuidar al prójimo, porque si alguien no ama su vida, por último, que tenga cuidado por su mamá que es de la tercera edad, que generalmente son los viejitos que pagan las consecuencias de esto”.

Para este trabajador angelino, ha sido un proceso doloroso para su vida, “porque yo veo que cuando muere alguien por Covid, ni siquiera lo pueden despedir, no lo pueden ver por última vez y algunas personas les queda la duda si es que era su familiar porque como va dentro de una bolsa hermética que ni siquiera nosotros podemos ver, ya que por seguridad no se puede, así de frío”.

Cristian señaló que mucha gente piensa que las funerarias son millonarias, pero eso está lejos de ser así “nosotros estamos más preocupados que esto no se convierta en una crisis sanitaria, porque no es solo ganar dinero, nosotros tenemos familia y con mis colegas pensamos en cuidar a los nuestros”.

El empleado de la funeraria Ruiz fue enfático en indicar que según la normativa los funerales sólo deben durar 90 minutos y que están prohibidos los velatorios, “obviamente en la práctica esto es imposible, porque siempre se extiende un poco más, ya sea por las distancias o porque en el cementerio se demoran en abrir una tumba o fosa” finalizó Contreras.