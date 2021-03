Personas no podrán ir a comprar a los almacenes de barrio durante este fin de semana en Los Ángeles

El Ministerio de Salud aclaró este lunes que la suspensión de los permisos de desplazamiento personal disponibles durante los fines de semana sólo regirá este sábado 27 y domingo 28 de marzo, mientras que ratificó que los supermercados y mercados tendrán sus servicios restringidos a los servicios de delivery.

En la zona fue el mismo seremi de Salud, Héctor Muñoz quien indicó que “solo pueden trabajar los negocios que tengan reparto de delivery, por lo tanto si no tienen este tipo de entrega a domicilio no podrán funcionar, nosotros fiscalizamos mucho los fin de semana y nos damos cuenta los permisos se usan mucho para ir a los supermercados, ferias libres o para algunos traslados, ya que es para todo uso”.

“Ahora el permiso no estará disponible este sábado ni el domingo, y las personas que iban a comprar el fin de semana tienen que planificarse durante la semana, pero igual les decimos que no vayan el jueves o el viernes, porque nosotros como autoridad de salud vamos a estar fiscalizando que se cumplan los aforos y preferir los negocios de barrio durante la semana” manifestó el seremi de salud.

Ante la consulta si los almacenes de barrio o las ferias libres pueden funcionar la máxima autoridad de salud, en la región comentó que “solo para dar un ejemplo, para las ferias libres las personas solo pueden hacerlo con permiso temporal, entonces no tiene sentido que estén las ferias porque no habrá personas comprando, en los supermercados a veces hay sistema de reparto o personas que van con el Rut de empresa, (salvo el permiso colectivo que es el que no está suspendido), y en los negocios de barrio las personas para ir de su casa al almacén deben ir con el permiso, que no estará habilitado este fin de semana, por lo tanto le pedimos que se organicen de lunes a viernes para tener todo los insumos básicos o pedirlos vía delivery”.

Cabe señalar que de igual forma se dio a conocer se extenderá la banda horaria que permite realizar ejercicio al aire libre a las personas cuyas comunas están en cuarentena o transición.