Directora de Salud advierte: “Las medidas preventivas deben seguir tras la vacunación”

Un avance importante se ha registrado el proceso de vacunación Covid-19 en Los Ángeles, tanto en la parte urbana como rural, y cubriendo los diversos grupos establecidos a nivel nacional por el Ministerio de Salud. Esto sin duda es gracias a un trabajo coordinado estrechamente con la delegación provincial de la Seremi de Salud Biobío.

Así lo puntualizó Marta Aravena, directora comunal de Salud, quien remarcó que una vez adquiridas las dos dosis y pasados los 15 días necesarios para conseguir la inmunidad individual completa, las medidas básicas de prevención del coronavirus deben mantenerse.

Ante esto señaló que “nos va a ayudar a que, si nosotros nos contagiamos con el virus SARS-CoV-2, no vamos a manifestar una gravedad de los síntomas. La idea de esto es que no lleguemos a hospitalizarnos y no muramos por el Covid, así que no significa que no vayamos a tener la enfermedad, sino que la vamos a tener en forma atenuada”.

Para la autoridad de salud comunal se debe tener claridad que el inocularse no hace que la población sea inmune “Por lo tanto, al tenerla en forma atenuada también podemos contagiar a otros y esto significa que tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir usando mascarilla, lavándonos las manos en forma constante, usando alcohol gel y manteniendo el distanciamiento físico”.

Lo anterior es de suma relevancia debido a que es muy importante que para poder lograr prontamente la denominada inmunidad de rebaño –también conocida como colectiva o grupal-, la cual se alcanza cuando el 80% de la población total de una determinada comunidad, es inoculada.

Por lo mismo, Aravena indicó que “La inmunidad de rebaño se obtiene cuando el 80% de la población total se encuentra vacunada –estoy hablando en palabras súper simples- y que tiene que ver con que esas personas ya han adquirido una inmunidad importante y que no se están enfermando y no son capaces de contagiar a otros”.

PROCESO DINÁMICO

La directora comunal de Salud reconoció que la pandemia ha sido algo complicado de sobrellevar para la comunidad y para los trabajadores de Salud y la vacunación Covid-19, si bien esperada por la mayoría, también ha sido un proceso arduo por lo cual reiteró su llamado a la comprensión y a la colaboración de todos para seguir avanzando de forma positiva.

Estas dificultades, principalmente, hacen referencia al calendario de vacunación el cual está sujeto a cambios de última hora que responden a indicaciones que el Ministerio de Salud da a los municipios y que han provocado algunas complicaciones en cuanto a la entrega de la información a nivel local.