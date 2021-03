Los Ángeles: Crece interés de los más jóvenes por acceder a toma de examen PCR

A 450 personas llegaron las 3 búsquedas activas desarrolladas la semana pasada por la atención primaria de salud de Los Ángeles, operativos que junto con registrar un incremento en la positividad de sus testeos ha mostrado un creciente interés en cuanto a la participación de los más jóvenes.

En el CESFAM Sur, Natanael López de 21 años se tomó por primera vez el PCR en lo que va de la pandemia, aprovechando de que es gratuito y como una forma de estar seguro de estar sano y así evitar contagiar a otros.

Por lo mismo, comentó que “la verdad es que no me lo he hecho nunca y aprovechando que era gratis, igual quise saber para asegurarme, antes que nada, ya que desde que inició la pandemia nunca me había hecho el examen”.

En la Plaza Pinto, Juan Leal de 38 años indicó que lo hizo por requisito de su trabajo, pero qué le parece una excelente medida preventiva, “es importante para estar seguro. Así uno no tiene la duda de que puede tenerlo o no lo puede tener, o puede contagiar a las demás personas. Y si lo tiene, hay que aislarse no más, no salir a contagiar a las demás personas porque eso es lo que más se quiere”.

En el mismo lugar Mario Quezada de 29 años aconsejó preferir la bicicleta como medio de transporte, como elemento adicional de cuidado, “el uso de la bicicleta es esencial y siempre ha sido esencial para la salud, para el estado físico y todo, pero con mayor razón ahora que estamos en pandemia. Somos una ciudad que siempre hemos tenido colectivos, donde vamos apretado y todo el tema”.

Uno de los casos más fuertes es de Alberto Fierro de 27 años llamó a la responsabilidad a los demás jóvenes, evitando la realización de fiestas de amigos o familiares. Hasta hace poco más de dos semanas no creía en la gravedad de esta crisis sanitaria, pero en esa fecha su madre de 55 años enfermó de Covid-19 y murió.

“Que hagan caso porque, de verdad que, cuando pasa a uno es cuando uno de verdad se da cuenta que esto de verdad que jode, de verdad. A mí me jodió bastante la vida, mi mamá falleció” sostuvo Fierro.

De las búsquedas activas de la semana pasada, se contabilizaron 47 nuevos casos positivos, 14 en el CESFAM Entre Ríos, 24 en el CESFAM Sur y 9 en la Plaza Pinto, siendo notificados ellos en primer lugar.

Esta semana la Dirección Comunal de Salud efectuará 3 nuevos operativos: el martes 16 en el CESFAM Entre Ríos, el jueves 18 en el CESFAM Nuevo Horizonte y el viernes 19 en la Plaza Pinto. Todos desde las 10:00 horas y con 150 cupos disponibles cada uno.