Angelinos dan a conocer su satisfacción por el proceso de vacunación

Conformidad y agradecimiento manifestaron usuarias y usuarios que han participado hasta ahora en el proceso de vacunación contra el Covid-19 en Los Ángeles, destacando las múltiples alternativas de puntos y la cálida atención recibida de parte de trabajadoras y trabajadores de salud municipal.

En Paillihue, en la iglesia Ejército Evangélico de Chile (Los Gladiolos #396), el matrimonio conformado por Margarita Rojas de 65 años y Erwin Concha de 59 agradecieron la rapidez, el buen trato y la importancia de adquirir esta inmunización.

“Bien rápido. Me atendieron luego, salió todo bien”, resaltó Rojas, quien acudió por su segunda dosis, mientras que su esposo –paciente crónico con diabetes e hipertensión- opinó que “hay que tener precaución con estas cosas. La gente es muy porfiada, no usa mascarilla, no se lava las manos, anda toda amontonada, no toma su distanciamiento y en esto hay que poner parte de uno, para evitar el virus que anda. Si no ponemos parte de nosotros, seguimos con esto quizás hasta cuándo”.

En el gimnasio del Destacamento de Montaña N° 17 (Ercilla #1210), en tanto, Ana Jara de 72 años, enfatizó en el orden e higiene del lugar y en la claridad de la información recibida: “Cómodo, bajito de techo, lindo, súper bien”, remarcó.

La enfermera Natalie Oliveras, a cargo de este local, confirmó que la campaña se ha llevado a cabo según lo planificado, con roles claros para cada trabajador y el personal suficiente y muy comprometido para materializar debidamente esta gran tarea, superando día a día las necesidades que se puedan presentar.

“Desde esta semana la afluencia de público ha ido en aumento. Si el trabajo en equipo y la organización ha hecho que el flujo de personas sea fluido y hemos tenido bastante recepción positiva y deseos de dejar por escrito felicitaciones por la organización”.

El proceso vacunatorio seguirá este viernes, con la entrega de primeras dosis a pacientes con comorbilidades de 46 a 49 años en el liceo Bicentenario y gimnasio municipal y de segundas dosis en los demás recintos dispuestos para la comunidad.