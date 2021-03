Profesionales del hospital de Los Ángeles llamaron a no estigmatizar a las personas con VIH

Cerca de 350 personas que padecen VIH, provenientes de toda la provincia de Biobío y de otros lugares del país, se atienden en el Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz”, cuyas edades fluctúan entre los 16 y 70 años, de acuerdo a la estadística del Centro de Costo de Infecciones de Transmisión Sexual.

Así lo dio a conocer Catalina Otárola, matrona jefa de dicha unidad, quien en el día mundial de la “Cero Discriminación”, dijo que “enfrentarnos a las desigualdades y acabar con la discriminación, es fundamental para acabar con el VIH-Sida, además, ayuda a promover los derechos humanos de las personas que viven con esta enfermedad”.

Y es que los pacientes que padecen dicha patología pueden vivir como cualquier otro ser humano, siempre y cuando cuenten con su tratamiento al día, por lo que no debiera haber motivos por los cuales pudiera existir una desigualdad, hizo ver la profesional del complejo asistencial.

En tiempos de pandemia, Otárola mencionó que existen muchas dudas con respecto a la vacuna contra el Covid-19, no obstante, existen estudios que aseguran no existe ninguna contraindicación para que ellos se inoculen, ya que la inmunización no produce ningún efecto secundario distinto.

Los pacientes VIH pueden acceder a cualquiera de los puntos de vacunación que el Ministerio de Salud da a conocer, donde pueden indicar que son pacientes crónicos, sin la necesidad de dar a conocer su enfermedad, y solo deben portar su carnet de identidad.

“No necesitan llevar exámenes, comprobantes, ni autorización de algún profesional médico, para no pasar a llevar la confidencialidad diagnóstica”, enfatizó Otárola, quien a su vez pidió a los profesionales de la salud facilitar el proceso.

Cabe mencionar que ONU Sida hizo un llamado urgente a erradicar las desigualdades que siguen existiendo en todo el mundo en torno a esta enfermedad, y que se han visto profundizadas a causa de la pandemia por el coronavirus.