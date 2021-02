Los Ángeles: Calendario de vacunación de esta semana se centrará en los rezagados mayores de 65 años

Desde hoy el calendario de vacunación en Los Ángeles estará enfocado en los funcionarios que cumplen labores en los diferentes centros educativos, por lo mismo, el ex Liceo de Hombres llevará a cabo este proceso con los que están entre los 55 y los 59 años.

Por otro lado, el proceso normal de vacunación, que ya va por su cuarta semana, solo inoculará a las personas rezagadas que por diferentes motivos no han podido asistir a los puntos dispuestos por la Dirección Comunal de Salud.

Así lo confirmó la directora, Marta Aravena, quien manifestó que “para Los Ángeles ha sido un programa exitoso y el calendario de los grupos etarios mayores de 65 solo está enfocado en las personas rezagadas y los trabajadores de la educación preescolar y escolar mayores de 54 años de edad”.

La directora fue enfática en indicar que solo se están focalizando en los trabajadores de la educación básica y media. “La universitaria no está incluida acá, ya que no tenemos esa intrusión y no estamos dispuestos a que nos sancione la autoridad sanitaria”.

“Además, nos hemos hecho confiables y nos van a pasar la Pfizer a Los Ángeles y nosotros queremos seguir haciéndolo bien”, sostuvo Aravena.

Ante la consulta sobre si el proceso se desarrollará más rápido en la capital provincial, la enfermera de profesión señaló que “si desde el Ministerio nos hubieran respetado nuestra microprogramación, hubiésemos terminado a fines de febrero, pero acá todo depende de la disponibilidad de vacunas”.

Desde la Dirección Comunal de Salud se informó que el punto de vacunación que estaba en el Colegio Thomas Jefferson deja de funcionar y todos los profesionales que ahí estaban se trasladan al Liceo Bicentenario, para así apoyar la inoculación de los profesores y asistentes de la educación.

Cabe recordar que la atención primaria de salud de Los Ángeles ha dispuesto de 14 locales de inmunización para sacar adelante la campaña. El Polideportivo, cuyo horario es de lunes a jueves, de 9:00 a 19:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas, y otros 13 distribuidos estratégicamente, que atienden de lunes a jueves, de 9:00 a 16:00 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas. Tanto los puntos como los horarios son modificables, dependiendo de la demanda que presenten.