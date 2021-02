Delegado de Salud: “en total son 701 personas implicadas en este brote y hasta el momento tenemos 70 casos activos”

Ya es un hecho que la comuna de Los Ángeles está viviendo un alza considerable de casos Covid-19, debido a que, durante más de una semana, la comuna es la que presenta la mayor cantidad de pacientes con un PCR positivo y personas con la posibilidad de diseminar la enfermedad. Sin ir más lejos, la capital provincial, durante la jornada de ayer, sumó 50 casos nuevos y acumuló 345 activos, siendo uno de los días donde las cifras de coronavirus tienden a ser menores a nivel regional y nacional.

Ante estos números, el delegado de Salud en la provincia de Biobío, Cristóbal Vidal, en conversación con el programa Conexión San Cristóbal de la radio San Cristóbal, manifestó que “lo importante señalar que durante el mes de diciembre tuvimos en la provincia cerca de 750 casos activos, cercano a Navidad fue nuestro punto más crítico en toda la zona, y Los Ángeles tuvo su punto máximo durante esa misma fecha, superando los 400 activos”.

La máxima autoridad sanitaria en la provincia agregó que “lamentablemente las últimas dos semanas retomamos el aumento progresivo de los casos, tanto en la provincia como en la comuna, porque hay que entender que la capital de la zona marca pauta, porque es la que concentra más de mitad de la población, entonces lo que pase en Los Ángeles va a repercutir en el resto de las 13 comunas”.

“Y en ese sentido, llegamos a las cifras que estamos presentando, de más de 600 activos a nivel provincial y en Los Ángeles más de 340, casi 100 más de lo que tuvimos en nuestro último mejor momento; esto nos pone en un alza sostenida, no tan marcada, pero sí con una fuerte y clara elevación en los últimos días; esto obviamente nos preocupa y hago el llamado a la comunidad a mantener las medidas de prevención”, sostuvo Vidal.

El delegado comentó que en el tema de las fiscalizaciones, les ha tocado distribuirse con otras instituciones (militares, PDI, carabineros y municipalidades), porque ahora son más las comunas que presentan alguna medida de restricción, “ya que sale una de una fase y entra otra; sin ir más lejos, ayer salió Laja y el jueves entra Quilleco, que había sido una de las comunas que no ha tenido cuarentena los fines de semana, y por esto ha sido difícil estar en todos los lugares y al mismo tiempo, porque es imposible”.

El jefe de Salud en la provincia indicó que, en los temas de brotes laborales, no solo fue lo de Embalajes Standard. “Nosotros fiscalizamos a todas las empresas de la provincia de Biobío, y en promedio hemos hechos tres fiscalizaciones por organización en lo que va de la pandemia, y esto es un volumen importante de controles pensando que tenemos un número importante de instituciones privadas, como madereras, agrícolas y restaurantes, siendo más de cinco mil empresas que son susceptibles de fiscalizaciones”.

En el caso de la compañía que fabrica embalajes de madera para exportación, “hemos hecho varias inspecciones y esta sociedad no es la excepción, ya había sido controlada anteriormente dejándole protocolos al interior de las instalaciones para prevenir el contagio entre los trabajadores para no cerrar una empresa, porque para nosotros no es grato prohibir el funcionamiento, puesto que muchas de ellas son esenciales para el funcionamiento de la provincia o del país en algunos casos”.

El directivo, matrón de profesión, señaló que, en el caso particular de Embalajes Standard, “ellos comenzaron a presentar casos en diciembre, que más bien fueron aislados, pero nunca dejaron de dar positivos, y eso generó una primera fiscalización y una búsqueda activa al interior de las instalaciones, y a pesar de las exigencias, no hubo un claro cumplimiento, lo que inició un principio de sumario a inicios de febrero y que en las últimas dos semanas esto explotó en lo que ya todos conocemos”.

Cristóbal Vidal, a su vez, informó que “ya llevamos 170 casos confirmados de Covid-19, donde 60 son laborales, 110 familiares; en los contactos estrechos, 506 del tipo familiar y 25 laborales, lo que nos da en total 701 personas implicadas en este brote y hasta el momento tenemos 70 casos activos”.

El representante de la Seremi de Salud dijo que “el rol de la autoridad sanitaria es proteger la salud de las personas y vamos a tomar la decisión que sea necesaria, con tal que se cumpla la normativa”.

Por último, Vidal comentó que la tasa de la comuna de Los Ángeles por cada 100 mil habitantes ayer era de 158 y con una positividad de 14,1%, por lo mismo, puntualizó que “si nos acercamos a los 200 casos por 100 mil habitantes, es casi seguro que la comuna retroceda a una cuarentena nuevamente”.