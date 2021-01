Tucapel: Más de 70 personas han sido infraccionadas por no utilizar mascarilla

Más de 70 personas han sido infraccionadas en la comuna de Tucapel por no utilizar su mascarilla en la vía pública y no respetar el distanciamiento social, según los datos entregados por Eduardo Reveco, Juez de Policía local de la comuna.

El magistrado precisó que las multas están contempladas en la Ordenanza 51 y fue dictada durante la primera semana de Abril del 2020, donde agregó que las multas pueden llegar a las 5 UTM, o poco más de 250 mil pesos.

Eduardo Reveco, Juez policía local Tucapel

Además agregó que “cuando algunas personas han infringido otro tipo de normas, que no son de nuestra competencia, han sido puestas a disposición de la Fiscalía local, en Yungay. Me refiero a aquellas infracciones que son constitutivas de delito y afectan la salud pública, como las reuniones masivas, el incumplimiento de las cuarentenas y aforos permitidos, y el no ceñirse a las fases del Plan Paso a Paso, entre otros ilícitos. En estos casos, las multas son mayores y pueden, incluso, aplicarse sumarios sanitarios, en el caso de no cumplir una cuarentena obligatoria”, finalizó.