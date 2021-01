Hospital de Los Ángeles llamó a la comunidad a acudir sólo de ser estrictamente necesario a la unidad de emergencia

Ayer la capital provincial salió de cuarentena, e ingresó a la Fase Dos del Plan Paso a Paso, lo que al permitir una mayor movilidad de las personas implicó un aumento inmediato de la circulación en el centro de la ciudad, y también en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz.

Esto preocupa particularmente a los profesionales de la salud de la Unidad de Emergencias, que en las cinco semanas anteriores habían constatado una disminución de pacientes que acudían por patologías comunes. “Ahora, como está circulando tanto el virus a nivel de la comunidad, esto permite que la consulta respiratoria siga muy alta, y eso va a generar entonces que la gente pueda contagiarse incluso cuando viene al servicio de Urgencias”, advirtió el doctor Marcos Campos, jefe de dicho servicio.

“Las personas tienen que entender que esta pandemia no está controlada, estamos haciendo todos los esfuerzos para hacer que los contagios no aumenten, sin embargo, el virus está circulando de forma importante en la comunidad, y no podemos decir que hemos controlado esto, porque los índices de positividad todavía están muy altos, al igual que la consulta respiratoria”, agregó el profesional.

Entonces, ¿cuándo acudir a Urgencias? Campos enfatizó que se debe priorizar la asistencia cuando existe sintomatología grave, un compromiso de salud importante, o cuando los pacientes ya han pasado por alguno de los recintos de la atención primaria, o de los hospitales de la familia y la comunidad aledaños, y son derivados.

Otra situación que se ha constatado, es que las personas acuden a Emergencias para pedir que les realicen un examen PCR, cuyo resultado acredita que no padecen Covid-19, el que posteriormente les sirve para presentar en sus puestos de trabajo o como pase para viajes. En esa línea el médico recalcó que “el test que nosotros aplicamos es para pacientes sintomáticos respiratorios, nosotros no hacemos pesquisa de la comunidad para pacientes asintomáticos, los portadores sanos”.