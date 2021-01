Hospital de Los Ángeles recomienda una serie de cuidados hacia los adultos mayores en Pandemia

El ser humano desde que nace comienza a envejecer, y con ello, se inicia una pérdida progresiva de sus funciones, las que se deben tener en cuenta, especialmente mientras atravesamos esta crisis sanitaria a causa del Covid-19, hizo ver la doctora Jimena Tiznado, médico de familia de la Unidad de Medicina Adulto del Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz” de Los Ángeles.

“La vejez implica una pérdida de función, no se trata de ser negativos, es así, hay una menor reserva funcional, nuestro organismo tiene una mayor dificultad para adaptarse, eso hace a los ancianos un grupo más vulnerable, y tiene un factor intrínseco -genético- que afecta el modo en como envejecemos, además de otros externos y ambientales”, precisó la profesional.

Lo anterior, ocasiona una serie de alteraciones en el organismo, como la pérdida de masa muscular y de la masa ósea, el aumento del tejido graso, la disminución del metabolismo basal, del agua corporal y de los reflejos. A su vez se ve afectada la visión, la audición y hay un enlentecimiento del tránsito intestinal, por lo que se deben tomar medidas al respecto.

¿Cómo alcanzar un buen envejecimiento? Tiznado señaló que “nunca es tarde, siempre podemos hacer cambio a nuestros estilos de vida y nos podemos empezar a cuidar, no importa la edad que tengamos. Uno de los factores más importantes es el ejercicio, mantenerse activo. Si bien no podemos salir, eso no implica que no podamos hacer actividad física. Por ejemplo, aquellos que viven en edificio pueden subir y bajar escaleras, salir al patio, y tener rutinas que ayuden además a disminuir la ansiedad, y a mantenerse ocupado”.

Actualmente, se puede apreciar que un mayor número de personas alcanzan el centenario de vida, lo que la doctora atribuyó a la implementación de un exitoso sistema de envejecimiento, que va de la mano con un estilo de vida saludable, la estimulación cognitiva, y emocional.

Este último aspecto no se debe obviar, de hecho, en tiempos de pandemia alcanza aún más relevancia mantener el contacto con la red de apoyo, la familia, amigos y cercanos, para lo que se recomienda enseñar el uso de las herramientas digitales, fomentando así una actitud de autonomía.

La doctora Jimena Tiznado entregó una serie de recomendaciones tanto para los adultos mayores, como para su entorno:

CONSEJOS:

Cuenta con una rutina que ayude a disminuir la ansiedad y te mantenga ocupado.

Realiza actividad de acuerdo a tus posibilidades físicas y de desplazamiento.

Mantén una alimentación saludable y balanceada, con horarios establecidos.

Procura ser autónomo, no dejes que te sobreasistan.

Evita exponerte fuera de casa, aprende a usar las herramientas tecnológicas para comunicarte con tus seres queridos.

Hidrátate (al menos dos litros diarios) independiente si sientes sed o no.

Lleva tus controles médicos al día y toma tus medicamentos, para compensar tus patologías crónicas.

Dale espacio a la estimulación cognitiva a través de la lectura, puzles, juegos de mesa y/o manualidades. Escucha música.

Humecta tu piel, recibe luz dentro de los espacios que dispones, y usa protector solar.

Evita las pantallas antes de ir a dormir, para conseguir una adecuada higiene del sueño.

Use tus artefactos de ayuda sensorial como lentes y audífonos, además de zapatos y ropa cómoda.

***Comunicado de prensa