La comuna de Los Ángeles cumplió un mes de cuarentena total

Fue un jueves 10 de diciembre del año pasado que el Ministerio de Salud determinó que la capital provincial de Biobío retrocedía en el Plan Paso a Paso, ese día el informe Covid-19 señaló que eran 51 los casos nuevos de coronavirus y 339 personas con la posibilidad de diseminar la enfermedad o como son catalogados por la autoridad de Salud, activos.

Esta nueva medida venía a restringir la movilidad de las personas al máximo, con el fin de impedir que el virus se propague.

Durante esa jornada, el alcalde de la Los Ángeles, Esteban Krause fue la primera autoridad en confirmar la noticia, manifestando que, fue el seremi Héctor Muñoz quien lo notificó del retroceso. Además, se esperaba que, poco después de la Navidad, se iba a levantar esta medida sanitaria, pensando en que los números de contagios van a disminuir, lo que hasta la fecha, no ha existido una baja considerable en los casos nuevos o activos que son una de las cifras que el Minsal revisa a la hora de tomar una decisión.

¿Qué ha pasado durante este mes de cuarentena?

Muchas cosas, como primer punto hay que señalar que Los Ángeles fue la comuna con más casos activos a nivel nacional, el día 23 de diciembre el servicio de Salud Biobío informó que había 451 personas con el virus activo en su organismo, dos días (25 de diciembre) después llegaron las primeras vacunas al hospital de Los Ángeles y a la clínica Los Andes y 525 vacunas aterrizaron sobre el hospital angelino en un helicóptero de Carabineros, por lo mismo el gobernador Fica valoró la rapidez del proceso y realizó llamado a vacunarse.

Otros de los hechos relevantes que han ocurrido durante este mes de cuarentena es que las autoridades fiscalizaron a más 170 mil personas durante una sola jornada y con 65 mil vehículos y procedimientos también replicados en las otras comunas todo un récord para la zona.

Además, días antes de fin de año, se les prohibió la entrada y salida a todas las personas que no fueran de la comuna, así fue anunciado por la Autoridad Sanitaria, el día 22 de diciembre “se ha determinado que las familias que vivan en otras comunas distintas a Los Ángeles no podrán ingresar durante los días navideños. El salvoconducto estará restringido a sólo 3 situaciones, por lo que no se podrá venir a comprar desde otra comuna.

Por otro lado, el gobernador Ignacio Fica declaraba que “el llamado a las personas de otras comunas es que no vengan porque no podrán ingresar”.

Por último, durante este mes de fase uno la zona ha registrado un aumento en los fallecidos a nivel comunal y provincial. En las 14 comunas, los decesos han llegado a 135, siendo la capital de Biobío, la que ha sido la más afectada, llegando a las 58 personas que han perdido la vida a causa del Covid-19.

REPORTE DIARIO

En el reporte diario, la Seremi de Salud de Biobío informó que la provincia de Biobío sumó 106 casos nuevos de Covid-19, con lo que llegó a un acumulado de 10.822, de los cuales 550 permanecen activos.

Las alzas corresponden a Los Ángeles con 45, Mulchén con 11, Laja con 10, Nacimiento con 11, Quilleco con dos, Tucapel, Santa Bárbara, Alto Biobío y Yumbel con uno, Cabrero con seis casos, Negrete con ocho, San Rosendo con siete y Antuco con dos casos. La única comuna que no presentó casos fue Quilaco.

La comuna de Concepción presenta la mayor cantidad de casos activos, con 410, seguida de Talcahuano y Los Ángeles, con 308 y 286 casos, respectivamente.

En el marco de un nuevo balance de hospitalizados, el director del Servicio de Salud Biobío, Dr. Manuel Herbage, indicó que “hoy martes tenemos la cifra más alta registrada en lo que va de pandemia con 81 pacientes hospitalizados en nuestra red asistencial”.

El directivo señaló que, “de este total, 62 se encuentran en el recinto asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, 34 están en la Unidad Covid y 21 de ellos están conectados a ventilación mecánica y 28 en el servicio de medicina”.

Agregó que la realidad de las otras comunas es “el resto de los pacientes se encuentran en Mulchén 12, en Nacimiento uno, en Yumbel uno, en la tenemos cinco, cuatro en UCI conectados a ventilación mecánica y uno en la unidad de cuidados intermedios”.