Fedetur pide al gobierno respetar plan Paso a Paso y dejar funcionar al turismo donde el protocolo lo permite

Absoluta incredulidad y desconcierto existe en la industria del turismo, luego que esta mañana el Ministro de Salud, Enrique Paris, recomendara a los chilenos evitar ir de vacaciones al sur del país por el nivel de contagios que existe en esa zona del territorio nacional.

Declaraciones que se sumaron a los dichos de la Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien llamó al gobierno a no fomentar el turismo. El Presidente de Fedetur, Ricardo Margulis, dijo no comprender la postura del Ejecutivo en esta materia, considerando que fue la actual administración la que diseño e implementó un plan (Paso a Paso), donde se definió en qué fases de ese protocolo podría funcionar el turismo, “y resulta que ahora desconocen esa hoja de ruta y realizan un llamado a no ir al sur, cuando hay muchos destinos en esa zona del país que están en fase 3 o superior y a los que se está permitido ir y realizar turismo”.

El representante gremial emplazó al gobierno y a quienes están llamando a restringir el turismo, a ser muy responsables y cuidadosos en sus declaraciones. “Como industria estamos muy conscientes de que la salud de las personas es lo primordial, y que por lo mismo, la industria ha adoptado todas las medidas y protocolos para que las personas tengan una experiencia turística segura, pero a la vez pedimos que se respeten las normas y medidas que la propia autoridad nos ha impuesto, y que nosotros como sector hemos cumplido a cabalidad en todos los aspectos, desde mantenernos cerrados allí donde no se puede funcionar, hasta la implementación de protocolos sanitarios para una apertura segura. Hemos hecho un tremendo esfuerzo como rubro para acatar las disposiciones del Ejecutivo y pedimos que también se respeten las reglas por parte de quienes las dictan”.

Margulis recordó que un factor fundamental para funcionar y poder salir a flote de esta profunda crisis que atraviesa el sector, es contar con las certezas y garantías necesarias, lo cual no se logra si es que se cambian o no se respetan las condiciones y marco en que fueron establecidas las mismas. “Muchas empresas van a cumplir 9 meses sin poder funcionar, sin ingresos, que deben seguir asumiendo costos fijos y que ya no dan más, especialmente en el sur del país. Entonces, cuando la autoridad sanitaria entrega una señal tan contradictoria como esta, le está haciendo un tremendo daño a una industria que ya ha perdido el 50% de las fuentes de trabajo que genera y que ha provocado el cierre de un número importante de empresas”.

Margulis recordó que algo similar ocurrió el fin de semana largo de octubre, cuando previamente se habían autorizado los viajes interregionales entre zonas que estaban desconfinadas, para el cual se preparó toda la industria, y que a última hora la autoridad decidió igualmente colocar cordones sanitarios durante ese feriado. “Estamos en la temporada alta, en un mes que es muy importante para el sector, por las fiestas de fin de año que se acercan, y por lo mismo, exigimos al gobierno que nos entregue certezas de las medidas que se adoptarán para esas fechas y también para los meses que vienen, ya que no podemos seguir inmersos en esta enorme incertidumbre a la que lamentablemente también contribuye el gobierno”.