Raúl Figueroa por retorno a clases: "no significa que 3,5 millones de estudiantes vayan a estar en la puerta de los colegios"

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, explicó la mañana de este miércoles en ADN Hoy que el retorno a clases el lunes 1 de marzo próximo solo tiene como significado que ese día se inicia el proceso educativo, y que no implica necesariamente el retorno de los estudiantes a las aulas precisando que “eso no significa que el 1 de marzo 3 millones y medio de estudiantes vayan a estar en la puerta de los colegios, eso no es así“.

El titular del Mineduc salió al paso de la polémica, especialmente con el Colegio de Profesores, con quienes se reunirá durante este miércoles, luego que el magisterio asegurara que el diálogo no ha existido hasta ahora y que las condiciones sanitarias para regresar efectivamente a las aulas no son las suficientes.

El ministro Figueroa apuntó que lo que ocurrirá en las próximas semanas es que “las vacaciones terminan el 28 de febrero, el 1 de marzo los colegios comienzan a trabajar con sus comunidades, el año escolar se inicia en marzo también. La forma en que la hacen está marcada por la preparación que cada colegio hizo. Para que los padres puedan elegir (si enviar o no a los niños a clases), los colegios tienen que estar disponibles”, según consignó ADN.