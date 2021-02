Daza afirmó que migrantes irregulares con autodenuncia están contemplados en plan de vacunación

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó que las personas extranjeras que están de forma irregular en el país y que tienen una autodenuncia por el hecho, están contempladas en el Plan de vacunación contra el coronavirus.

La autoridad se refirió a la resolución del Ministerio de Salud (Minsal) la cual restringe la inoculación para inmigrantes en Chile, y que fue duramente rechazada por la comunidad médica y especialistas.

Esto luego que el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, sostuvo en declaraciones públicas que “los extranjeros que hayan entrado con visa de turista no van a poder vacunarse, los extranjeros que estén como turistas y no necesiten visa tampoco van a poder hacerlo, y en tercer lugar, tampoco van a poder acceder los que estén en una situación irregular, no van a poder hacerlo al menos que hayan pedido una visa temporal o definitiva“.

Relativo a la vacunación para extranjeros Paula Daza finalizó explicando que “todas las personas que hoy están en Chile en forma irregular, cuando hacen una autodenuncia inmediatamente pasan a ser parte del sistema de salud y esas personas ya están dentro del grupo de calendarización“.