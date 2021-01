Saltos del Laja unido: Gremios del turismo protestaron por medidas restrictivas para el comercio en la zona

El principal destino turístico de la provincia son los Saltos de Laja. Todos los años es visitado por miles de turistas durante la época de verano, permitiendo que familias puedan trabajar y generar ingresos con la estadía y el consumo de visitantes que llegan desde distintas parte de Chile, e incluso del mundo.

Son decenas de emprendedores turísticos que se desempeñan en rubros como la hotelería, restaurantes, artesanías y otros, quienes aprovechan al máximo el periodo estival y la importante afluencia de visitantes para generar ingresos y así sobrellevar los meses de invierno en que sus ventas bajan de manera considerable.

Lamentablemente, esta temporada se encuentra marcada por la contingencia sanitaria que afecta a nuestro país. La provincia del Biobío presenta una situación compleja en cuanto a la cantidad de casos de coronavirus, lo que generó que distintas comunas presenten restricciones importantes en la movilidad de las personas lo que también impide la llegada de turistas a la zona.

Y no solo eso. El territorio de los Saltos del Laja pertenece jurisdiccionalmente a tres comunas de la provincia: Los Ángeles, Cabrero y Yumbel, que están con distintas fases en el Plan Paso a Paso y, a su vez, diferentes medidas de restricción.

Esa situación genera una división en el territorio del centro turístico, y junto con ello, la preocupación y molestia de los comerciantes de este punto de la provincia.

Y es que un puente los divide de normativas de restricción: Cuarentena total desde el puente hacia el sur al ser de Los Ángeles, y confinamiento sólo los fines de semana hacia el norte tras pertenecer a Cabrero y Yumbel.

Dicha situación causa confusión en los pocos turistas que llegan al lugar, y lo que generó el cansancio y molestia de los gremios turísticos que decidieron manifestarse y golpear la mesa para buscar una solución.

MANIFESTACIÓN

La mañana de este viernes, poco antes de las 10, los comerciantes coordinaban los últimos detalles para la manifestación programada.

Esperaban dar a conocer su molestia, no solo por la situación económica que los afecta producto de la restricción de movilidad, sino también por la desigual situación que hoy viven en el territorio donde solo una parte de ellos puede atender a visitantes durante la semana, pero el otro sector se encuentra en confinamiento permanente.

Tomaron carpas de camping, mesas, sillas de sol, e incluso camas y otros elementos, y las instalaron en el puente de los Saltos del Laja, cortando de manera intermitente el tránsito.

De esta manera, se simbolizaba con cada uno de estos elementos los rubros que se están viendo fuertemente afectados.

También se gritaron consignas que manifestaban su disconformidad a esta “división” del sector bajo la administración de tres comunas y, junto con ello, la imperiosa necesidad de muchos de volver a generar recursos a través de sus puestos de trabajo.

LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS

Diario La Tribuna conversó con distintos dirigentes que participaron de esta manifestación y corte de ruta en el puente sobre el río Laja, quienes plantearon la molestia y preocupación que afecta al rubro turístico, y plantearon sus solicitudes a las autoridades locales para revertir su dramática situación.

El presidente de la Cámara de Turismo de los Saltos del Laja Pablo Venegas, afirmó que “el turismo para nosotros es una actividad fundamental dentro de la economía en el sector, es la actividad prioritaria. Proyectamos de aquí a marzo habrá probablemente una pobreza sin precedentes por el desempleo generado acá en la zona, hay cientos de empleos que se han perdido en este momento y las economías de los comerciantes están muy golpeadas”.

Además, el dirigente planteó que la manifestación “es una respuesta más que nada a la necesidad que tienen los empresarios del sector para poder trabajar y para poder generar ingresos para enfrentar esta crisis”.

Junto con ello, Venegas abogó para “que los Saltos del Laja sean considerados como un territorio aparte de los focos urbanos y poder manejar cuarentenas de una manera más estratégica para funcionar durante el periodo de verano principalmente”.

Por su parte el dirigente de los artesanos de los Saltos del Laja, Patricio Pincheira, enfatizó que “acá claramente tú ves que nos divide un puente, entonces eso es lo ilógico. Hay una comuna en fase dos y la otra en fase uno, lo que dificulta mucho el trabajo para toda la gente que vivimos del turismo”. Consultado por la situación que viven a diario los trabajadores y la comunidad en general en la zona, Pincheira indicó que “lo que pasa es que acá de la mitad del puente hacia el norte hay un sendero, pero hay mucha gente que vive al otro lado del puente, entonces para cruzar se genera un problema y eso nos tiene a todos en una complicación por eso estamos apoyando para que quizás las autoridades den el apoyo y nos tengan a todos en una sola fase para trabajar en el verano”.

Gastón Rodríguez, dueño del tradicional restaurant “Los Manantiales”, manifestó su preocupación por la situación económica de su emprendimiento. “Los Saltos del Laja – por lo menos en esta temporada – deberían autorizar a que funcionara aunque sea en fase dos ya que los turistas no entienden lo que pasa acá y el hecho que no puedan cruzar el puente”.

Además Rodríguez expresó angustiado que “los Saltos del Laja viven con los ingresos de enero y febrero, es resto del año es caótico para los empresarios. Imagínese, son 52 campings, cuánta gente y puestos de trabajo, y toda la platita que se junta en el verano es para pasar el resto del año, así que esperamos que las autoridades nos escuchen”.

Una de las autoridades comunales presentes en la manifestación fue el alcalde de Los Ángeles Esteban Krause, quien manifestó una opinión crítica a las decisiones adoptadas para el sector y que catalogó como centralistas.

“Vinimos a solidarizar con los vecinos de los Saltos del Laja en nuestra comuna ante una situación que yo siempre he planteado, y donde las decisiones se están tomando a nivel central, sin ver las particularidades de cada uno de los territorios. Acá tenemos una Asociación de comunas que están conformadas por Los Ángeles, Cabrero y Yumbel, que tiene un territorio en particular, que tiene límites territoriales bien definidos y que se pudieron haber tomado medidas pensando en este territorio”.

Krause se sumó a la petición de los gremios del comercio y turismo de los Saltos del Laja al indicar que “este es un sector rural, que está aislado de las ciudades que es donde hay más complicaciones con respecto al tema de la pandemia, y como este es un territorio aislado, se pueden tomar medidas de forma independiente al resto de las comunas”.